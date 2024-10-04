В поликлинике в микрорайоне Волгарь открылся оперблок

В современном подразделении Самарской городской больницы 10 созданы безопасные и комфортные условия для проведения малых операций.
Поликлиника, построенная благодаря национальному проекту "Здравоохранение", принятому по решению президента РФ Владимира Путина, оснащена диагностическим и иным оборудованием, необходимым для проведения оперативных вмешательств в амбулаторных условиях.
"Основное предназначение оперблока - это выполнение малых хирургических операций и манипуляций, которые мы можем провести в условиях хирургии одного дня или дневного стационара, - рассказала заведующая хирургическим отделением Мария Айрапетова. - Это проведение несложных оперативных вмешательств по поводу флегмон, абсцессов, поверхностных гнойников, вмешательств, связанных с диабетической стопой и по профилю "гинекология". Также можем проводить травматологические операции. Например, после каких-то больших операций в стационаре пациентам ставят спицы или винты, их можно тоже удалять амбулаторно. У нас имеется и аппарат для лазерной хирургии, планируем внедрять в практику".
В оперблоке имеется вся необходимая аппаратура для проведения хирургических вмешательств, оборудованы комфортные палаты.
"Штат специализированного подразделения мы формируем, в том числе уже есть хирург, два оперирующих гинеколога, врач-анестезиолог и операционная медсестра. Будем его расширять и тем самым повышать доступность хирургии одного дня для жителей Куйбышевского района. Приглашаем молодых и опытных коллег к нам в команду, у нас созданы замечательные условия для работы и развития", - подчеркнула заместитель главного врача Елена Стребкова.
Особое внимание врачи будут уделять женскому здоровью.
"В приоритете - забота о женщинах репродуктивного возраста. Врачи женской консультации при выявлении проблем и показаний будут направлять к нам пациенток для проведения плановых малых операций. Это малые гинекологические вмешательства по типу гистероскопии, удаление новообразований, полипов, лечение эрозии шейки матки", - отметила заведующая гинекологическим отделением Елена Буканова.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас