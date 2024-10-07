Аэропорт Курумоч первым в России получил сертификат оператора противообледенительной защиты

Международный аэропорт Курумоч (управляется УК "Аэропорты Регионов") стал первым аэропортом в стране, получившим сертификат оператора противообледенительной защиты. Данный сертификат необходим аэропорту для проведения работ по удалению и предупреждению обледенения воздушных судов, что является обязательным условием работы в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
"Получение сертификата в числе первых — это, безусловно, результат слаженной работы коллектива аэропорта. Мы рады, что процесс сертификации начался с нас. Хочу поблагодарить экспертов Росавиации за оперативную и выстроенную работу по проведению сертификации", — отметил исполнительный директор международного аэропорта "Курумоч" Михаил Берман.
Соответствие аэропорта стандартам безопасности и качества на всех этапах работы с противооблединительной жидкостью, а также квалификацию персонала аэропорта, допущенного к выполнению работ по наземному обслуживанию воздушных судов, определяет комиссия Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация). Обязательная государственная сертификация операторов противообледенительной защиты стартовала с 1 сентября.
Последние комментарии
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.