Аэропорт Курумоч первым в России получил сертификат оператора противообледенительной защиты

Международный аэропорт Курумоч (управляется УК "Аэропорты Регионов") стал первым аэропортом в стране, получившим сертификат оператора противообледенительной защиты. Данный сертификат необходим аэропорту для проведения работ по удалению и предупреждению обледенения воздушных судов, что является обязательным условием работы в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"Получение сертификата в числе первых — это, безусловно, результат слаженной работы коллектива аэропорта. Мы рады, что процесс сертификации начался с нас. Хочу поблагодарить экспертов Росавиации за оперативную и выстроенную работу по проведению сертификации", — отметил исполнительный директор международного аэропорта "Курумоч" Михаил Берман.

Соответствие аэропорта стандартам безопасности и качества на всех этапах работы с противооблединительной жидкостью, а также квалификацию персонала аэропорта, допущенного к выполнению работ по наземному обслуживанию воздушных судов, определяет комиссия Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация). Обязательная государственная сертификация операторов противообледенительной защиты стартовала с 1 сентября.