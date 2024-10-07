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НОВИКОМ приглашает сдать монеты в рамках акции "Монетная неделя"

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По правилам акции на обмен принимаются монеты Банка России, находящиеся в обращении и выпущенные не ранее 1997 года. Клиенты НОВИКОМа могут зачислить средства на свои банковские счета. Для того чтобы получить взамен металлических денег банкноты или памятные монеты (при их наличии), клиентом банка Ростеха быть необязательно.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В акции участвуют офисы НОВИКОМа в Москве, Пензе, Нижнем Новгороде и Казани. Для заполнения заявления на обмен необходимо иметь при себе паспорт. Количество сдаваемых монет не ограничено.

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