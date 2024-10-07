НОВИКОМ приглашает сдать монеты в рамках акции "Монетная неделя"

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По правилам акции на обмен принимаются монеты Банка России, находящиеся в обращении и выпущенные не ранее 1997 года. Клиенты НОВИКОМа могут зачислить средства на свои банковские счета. Для того чтобы получить взамен металлических денег банкноты или памятные монеты (при их наличии), клиентом банка Ростеха быть необязательно.

Фото: предоставлено Новикомбанком