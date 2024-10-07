НОВИКОМ приглашает сдать монеты в рамках акции "Монетная неделя"

По правилам акции на обмен принимаются монеты Банка России, находящиеся в обращении и выпущенные не ранее 1997 года. Клиенты НОВИКОМа могут зачислить средства на свои банковские счета. Для того чтобы получить взамен металлических денег банкноты или памятные монеты (при их наличии), клиентом банка Ростеха быть необязательно.
В акции участвуют офисы НОВИКОМа в Москве, Пензе, Нижнем Новгороде и Казани. Для заполнения заявления на обмен необходимо иметь при себе паспорт. Количество сдаваемых монет не ограничено.
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Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.