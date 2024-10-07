Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область

В Самарскую область поступила новая партия вакцин для профилактики гриппа — более 350 тысяч доз. Это вакцина "Совигрипп" для иммунизации взрослых, а также "Гриппол Квадривалент" — для взрослого и детского населения.
На сегодняшний день вакцинацию прошли более 727 тысяч жителей региона, из них свыше 125 тысяч детей.
В детском возрасте грипп является одним из серьезных и опасных вирусных заболеваний из-за повышенного риска тяжелого течения и развития осложнений. Избежать осложнений помогает вакцинация.
"Частота развития осложнений от гриппа у ребенка, в том числе пневмоний, бронхитов, ларинготрахеитов, миокардитов, менингитов, энцефалитов, значительно выше, чем у взрослого, — отметил руководитель управления организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Самарской области Денис Курдюмов. — Поэтому родителям важно позаботиться о здоровье детей и по согласованию с врачом-педиатром сделать выбор в пользу вакцинации. Вакцинация от гриппа входит в Национальный календарь профилактических прививок и показана детям, начиная с 6 месяцев. Если ребенок еще не достиг возраста 6 месяцев, необходимо привиться всем взрослым, которые контактируют с младенцем, чтобы не стать для него источником инфекции".
В рамках прививочной кампании иммунизация детей проводится как в детских поликлиниках, так и в процедурных кабинетах образовательных учреждений с соблюдением всех требований.
Перед вакцинацией ребенка обязателен осмотр врача-педиатра, он определяет наличие противопоказаний к иммунизации.
После введения вакцины против гриппа у ребенка может появиться небольшая температура и местная реакция в виде красноты в зоне инъекции, которая проходит обычно через 2-3 дня.
Всего с начала прививочной кампании в медучреждения региона доставлены более 1,5 млн доз вакцин от гриппа, ожидается еще поставка дополнительных партий. Узнать информацию о наличии вакцин в прививочных пунктах, можно на интерактивной карте на сайте ведомства.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас