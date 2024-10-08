В самарской кирхе состоится Вечер камерной и органной музыки "Диалоги о времени и пространстве"

В пятницу, 11 октября, в Евангелическо-лютеранской церкви Св. Георга (Самарская кирха) состоится концерт "Диалоги о времени и пространстве". Начало в 18:30.

Музыкальный разговор между эпохами и авторами, между музыкантами и инструментами — вниманию слушателей предлагают замечательные российские музыканты, солисты барочной капеллы "Золотой век" (Москва) Александр Листратов и Алексей Шевченко. От барокко до наших современников, от классики до романтизма — исполнители представят новую программу, посвященную музыкальным пересечениям сквозь пространство и время. На вечере камерной и органной музыки прозвучат как монументальные звуковые полотна, так маленькие жемчужины И. С. Баха, В. А. Моцарта, Р. Шумана, П. Хиндемита, В. Г. Кикты.

Исполнители:

лауреаты международных конкурсов

Александр Листратов — виолончель (художественный руководитель барочной капеллы "Золотой век, Москва)

Алексей Шевченко — орган (доцент МГК им. Чайковского, Москва)

Дуэт Александра Листратова и Алексея Шевченко существует больше 15 лет. За плечами выступления в самых престижных залах Москвы и Санкт–Петербурга, большинстве стран Европы, в Китае и странах Ближнего Востока (Ливан, Сирия, Иордания). Помимо премий на международных конкурсах в сольных номинациях, в 2015 году дуэт завоевал Гран–при на международном конкурсе камерных ансамблей в Санкт–Петербурге.