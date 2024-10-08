Атмосферный вихрь принесет холод и дожди в Самарскую область

Атмосферный вихрь, движущийся в Самарскую область с запада, принесет в регион дожди различной интенсивности и резко понизит температуру. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Если 8 октября днем синоптики обещают солнечную погоду и до 25°C, то уже 9 октября ожидаются дожди и 14...19°C. В дальнейшем станет еще прохладнее - в четверг, 10 октября, 8...13°C с дождем, 11 и 12 октября 3...8°C и без осадков.