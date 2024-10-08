Диана Шнайдер выбыла с турнира в Китае на старте

Воспитанница самарской школы тенниса Диана Шнайдер не смогла выйти во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане.

На старте соревнований она проиграла канадке Лейле Фернандес со счетом 7:6 (9:7), 3:6, 3:6, пишет championat.com.

Матч продолжался 2 часа 43 минуты. Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Фернандес семь эйсов, 10 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13.