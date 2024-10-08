Более 60 человек тушат загоревшийся концертный зал на ул. Лесной

Во вторник, 8 октября, в 21:47, начался пожар в комплексе кафе на ул. Лесной, 23, к2 в Самаре. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Горит чердачное помещение концертного зала на площади 50 кв. м. Пострадавших нет, два человека самостоятельно эвакуировались из здания до прибытия пожарных.

На борьбу с огнем направили 62 человека и 20 единиц техники. Тушение продолжается.