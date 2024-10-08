Более 60 человек тушат загоревшийся концертный зал на ул. Лесной

Во вторник, 8 октября, в 21:47, начался пожар в комплексе кафе на ул. Лесной, 23, к2 в Самаре. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
Горит чердачное помещение концертного зала на площади 50 кв. м. Пострадавших нет, два человека самостоятельно эвакуировались из здания до прибытия пожарных.
На борьбу с огнем направили 62 человека и 20 единиц техники. Тушение продолжается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !