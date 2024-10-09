Пожар в самарском "Кинапе" удалось ликвидировать за 5 часов

В среду, 9 октября, в 2:37 был ликвидирован пожар в концертном зале на ул. Лесная, 23, к 2 в Октябрьском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, сообщение о пожаре в развлекательном центре поступило в чрезвычайную службу накануне, 8 числа, в 21:47.
К моменту прибытия огнеборцев на месте происшествия горело чердачное помещение и второй этаж концертного зала. Площадь пожара составила 50 кв. м. На тушение были направлены 67 огнеборцев и 20 единиц техники.
В региональном управлении МЧС России отметили, что в момент пожара концертный зал не работал. Погибших и пострадавших нет.
До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались два человека. Пожар был локализован в 23:49.
А ликвидирован в 2:37 уже 9 октября. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !