Пожар в самарском "Кинапе" удалось ликвидировать за 5 часов

В среду, 9 октября, в 2:37 был ликвидирован пожар в концертном зале на ул. Лесная, 23, к 2 в Октябрьском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, сообщение о пожаре в развлекательном центре поступило в чрезвычайную службу накануне, 8 числа, в 21:47.

К моменту прибытия огнеборцев на месте происшествия горело чердачное помещение и второй этаж концертного зала. Площадь пожара составила 50 кв. м. На тушение были направлены 67 огнеборцев и 20 единиц техники.

В региональном управлении МЧС России отметили, что в момент пожара концертный зал не работал. Погибших и пострадавших нет.

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались два человека. Пожар был локализован в 23:49.

А ликвидирован в 2:37 уже 9 октября. Обстоятельства случившегося устанавливаются.