Авито Работа: Тольятти в лидерах по приросту средних зарплатных предложений за год

По окончанию III квартала 2024 г. эксперты Авито Работы проанализировали средние предлагаемые зарплаты год к году. Наибольший прирост зарплатных предложений специалисты зафиксировали в Тольятти и Ижевске. Средняя сумма, которую указывают работодатели в вакансиях в этих городах, выросла на 24% при сравнении с показателем лета 2023 года.

В июле-сентябре средняя предлагаемая зарплата в Тольятти выросла до 66 047 руб. в месяц за полный рабочий день.

В целом по России зарплатные предложения увеличились на 17% за год, до 74 492 рублей. В Москве средние зарплатные предложения год к году увеличились на 16% (до 106 339 рублей). В условиях дефицита регионы конкурируют за кадры со столицами, от чего темпы роста средних зарплатных предложений у них зачастую выше, указывают аналитики.

Сравниваемые показатели складываются из усредненных значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий на платформе. При этом цифры могут отличаться от номинального размера начисляемой зарплаты сотрудника, в который также могут входить премии, бонусы, компенсационные и прочие выплаты.

"Зарплатные предложения в III квартале 2024 года в сравнении с прошлогодними показателями продемонстрировали довольно равномерный рост — от +12% в Сочи до +24% в Тольятти. Это говорит о том, что работодатели продолжают привлекать кадры в компании, повышая их привлекательность увеличением зарплат. Также мы видим, что темпы роста этого показателя в регионах опережают столицу и крупнейшие города — такая динамика связана с тем, что в условиях дефицита регионам зачастую приходится активнее конкурировать за кадры", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.