Новый рекорд: последний раз так тепло 8 октября в Самаре было 61 год назад

Второй день подряд синоптики фиксируют в Самарской области температурные рекорды. Во вторник, 8 октября, в регионе было зафиксировано аномальное тепло сразу в 7 населенных пунктах, передает Приволжское УГМС.

В Самаре 8 октября 2024 года (+24,4) был перекрыт абсолютный максимум температуры от этого же числа в 1963 году (+24,2 градуса). Кроме того, 61-летний рекорд был побит в Большой Глушице, Авангарде и Серноводске.

В Клявлино перекрыт абсолютный максимум температуры от 8 октября 1935 года (+21,5) с отклонением в 2 градуса.

В Кинель-Черкассах и Челно-Вершинах последний раз так тепло было в 2008 году.

Напомним, 7 октября в Самарской области был побит температурный рекорд в 9 населенных пунктах.