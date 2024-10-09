Новый рекорд: последний раз так тепло 8 октября в Самаре было 61 год назад

Второй день подряд синоптики фиксируют в Самарской области температурные рекорды. Во вторник, 8 октября, в регионе было зафиксировано аномальное тепло сразу в 7 населенных пунктах, передает Приволжское УГМС.
В Самаре 8 октября 2024 года (+24,4) был перекрыт абсолютный максимум температуры от этого же числа в 1963 году (+24,2 градуса). Кроме того, 61-летний рекорд был побит в Большой Глушице, Авангарде и Серноводске.
В Клявлино перекрыт абсолютный максимум температуры от 8 октября 1935 года (+21,5) с отклонением в 2 градуса.
В Кинель-Черкассах и Челно-Вершинах последний раз так тепло было в 2008 году.
Напомним, 7 октября в Самарской области был побит температурный рекорд в 9 населенных пунктах.
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Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.