16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новый рекорд: последний раз так тепло 8 октября в Самаре было 61 год назад Авито Работа: Тольятти в лидерах по приросту средних зарплатных предложений за год Сызранская школьница стала призером международной олимпиады по финансовой безопасности Печи, скобы, письма, концерты: в Самаре открылась выставка "СПО для СВО" Депутат Александр Хинштейн рассказал о спасении детского спортивного клуба в Самаре

Общество

Новый рекорд: последний раз так тепло 8 октября в Самаре было 61 год назад

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Второй день подряд синоптики фиксируют в Самарской области температурные рекорды. Во вторник, 8 октября, в регионе было зафиксировано аномальное тепло сразу в 7 населенных пунктах, передает Приволжское УГМС.

В Самаре 8 октября 2024 года (+24,4) был перекрыт абсолютный максимум температуры от этого же числа в 1963 году (+24,2 градуса). Кроме того, 61-летний рекорд был побит в Большой Глушице, Авангарде и Серноводске.

В Клявлино перекрыт абсолютный максимум температуры от 8 октября 1935 года (+21,5) с отклонением в 2 градуса.

В Кинель-Черкассах и Челно-Вершинах последний раз так тепло было в 2008 году.

Напомним, 7 октября в Самарской области был побит температурный рекорд в 9 населенных пунктах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Мухин 01 октября 2024 10:58 СВГК заплатит более десятка штрафов за срыв сроков догазификации

Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Алена Никитина 17 сентября 2024 10:03 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?

Анатолий Илларионов 31 августа 2024 06:44 В Самаре открыли движение трамваев по ул. Ново-Садовой

Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?

Игорь Шохин 28 августа 2024 01:08 В Самарской области утвердили новую систему оплаты вывоза мусора

Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.

Фото на сайте

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3