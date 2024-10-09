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НОВИКОМ наращивает сотрудничество с Мурманской областью

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Госкорпорации Ростех и Министерство финансов Мурманской области заключили ряд кредитных соглашений на общую сумму 6 миллиардов рублей. Средства направляются на развитие области и реализацию региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Подписание соглашений состоялось по итогам аукциона на предоставление кредитных средств. НОВИКОМ предложил наилучшие условия финансирования и стал победителем торгов.

Таким образом НОВИКОМ продолжает сотрудничество с Министерством финансов Мурманской области, которое началось в декабре 2023 года. Общий объем предоставленных кредитных средств менее чем за год составил 13 млрд рублей.

"НОВИКОМ активно наращивает взаимодействие не только с крупными промышленными предприятиями, но и с региональными властями. И мы рады, что наше сотрудничество с Мурманской областью продолжается. Благодаря этому уже удалось решить целый ряд задач, связанных с поддержанием социально-экономической стабильности в регионе. Мы уверены, что наша экспертиза в организации финансирования будет способствовать динамичному развитию области, росту ее экономики и улучшению инвестиционного климата", — подчеркнул управляющий филиалом НОВИКОМа в Санкт-Петербурге Александр Сергеев.

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