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Занятость Экономическая политика

В Авито приняли десятитысячного сотрудника

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Юбилейным" — работником одной из крупнейших российских ИТ-компаний стал менеджер продукта в направлении Авто.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

А ведь в 2007 году Авито создавался как сайт объявлений с командой из 20 человек. Спустя 16 лет в этой глобальной ИТ-компании трудится людей в 500 раз больше. Причем за последний год на работу было принято более 2000 человек.

Сегодня более 3300 профессионалов Авито заняты в разработке и развитии продукта, а еще три тысячи занимаются поддержкой и решением вопросов клиентов. В Авито трудится почти 800 hr-специалистов, юристов, финансистов, бухгалтеров и других специалистов Корпоративного центра. Восемь сотен сотрудников отвечают за модерацию объявлений, еще столько же трудятся в продажах, около 300 — в маркетинге и PR. Также почти шесть сотне человек занимаются стратегией компании и развитием бизнеса. Здесь всегда рады новым работникам: сегодня в компании работает более 250 стажеров.

Команда Авито планомерно растет, потому что у компании постоянно рождаются новые перспективные проекты. Так, например, в этом году на платформе у пользователей появилась возможность покупать товары и авто в кредит, запущен собственный платежный метод "Кошелек" и ипотечный сервис, внедрена система оценки качества сервиса продавцов, стала доступна верификация профиля через Госуслуги.
А еще были созданы новые разделы: Авито Молл для покупки товаров в новом или почти новом состоянии, Авито Премиум с проверенными товарами от люксовых брендов, Авито Путешествия для посуточного бронирования жилья.

HR-директор вертикалей Авито Александра Остановская считает, что работа в Авито — это ежедневный вызов, который двигает нас вперед и помогает развиваться. "Для нас главное — люди и их идеи, которые делают мир для наших пользователей лучше. Каждый день компания не просто удерживает лидерские позиции на рынке, но и развивает свои сервисы, которыми пользуются десятки миллионов россиян. Авито дает сотрудникам возможность построить свой карьерный трек, в рамках которого мы помогаем членам команды развивать профессиональные навыки и расти как вертикально, так и горизонтально. Работа в Авито — больше, чем просто работа. Мы считаем это своим призванием и гордимся быть частью такой большой команды профессионалов", — добавила Александра Остановская.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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