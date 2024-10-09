Сотрудники Тольяттинской ТЭЦ поучаствовали во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне

Основной целью плановой тренировки, проводимой МЧС России, стала отработка вопросов организации управления при выполнении мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров.

В рамках тренировки на электростанции был развёрнут пост радиационно-химического назначения. Командиром поста выступила начальник химической лаборатории ТоТЭЦ Наталья Нуреева.

"Персонал ТоТЭЦ в постоянном режиме отрабатывает готовность к ликвидации и устранению внештатных ситуаций. Для этого проводятся внутристанционные тренировки. Кроме того, сотрудники ТЭЦ привлекаются к общегородским мероприятиям по алгоритму взаимодействия с МЧС", — отметил технический директор — главный инженер Тольяттинской ТЭЦ Вадим Николаев.

По итогам тренировки организаторы отметили высокий уровень подготовки персонала станции.