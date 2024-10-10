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Общество

Самарские приставы передали на СВО 18 конфискованных автомобилей

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебные приставы Самарской области передали в зону проведения специальной военной операции 18 автомобилей, конфискованных у водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Фото: УФССП СО

Жители Самарской области, признанные судом виновными в совершении преступления по ст. 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость", лишились предметов совершения преступления — своих транспортных средств. Решение о конфискации суд принял, учитывая степень общественной опасности совершенного противоправного деяния.

Всего с начала 2024 года сотрудниками Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области передано в воинскую часть для отправки в зону проведения специальной военной операции 18 автомобилей, а также 1 лодка.

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