Самарцы смогут принять участие в Большом этнографическом диктанте

С 1 по 8 ноября 2024 года Федеральное агентство по делам национальностей проведет IX международную просветительскую акцию "Большой этнографический диктант", передает пресс-служба мэрии Самары.

Организация диктанта позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, привлечет внимание к изучению этнографии как науки, занимающей важное место в гармонизации межнациональных отношений.

Акция состоится в онлайн-формате на сайте miretno.ru. Результаты диктанта будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря 2024 года.

Отметим, что Самарская область традиционно входит в число лидеров по количеству участников Диктанта. В 2023 году к Акции присоединились более 118 тысяч жителей региона. Область заняла 5 место в рейтинге субъектов Российской Федерации по количеству участников диктанта.