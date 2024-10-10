Самарцы смогут принять участие в Большом этнографическом диктанте

С 1 по 8 ноября 2024 года Федеральное агентство по делам национальностей проведет IX международную просветительскую акцию "Большой этнографический диктант", передает пресс-служба мэрии Самары.
Организация диктанта позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, привлечет внимание к изучению этнографии как науки, занимающей важное место в гармонизации межнациональных отношений.
Акция состоится в онлайн-формате на сайте miretno.ru. Результаты диктанта будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря 2024 года.
Отметим, что Самарская область традиционно входит в число лидеров по количеству участников Диктанта. В 2023 году к Акции присоединились более 118 тысяч жителей региона. Область заняла 5 место в рейтинге субъектов Российской Федерации по количеству участников диктанта.
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Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.