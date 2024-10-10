На территории Самарской области проходит Всероссийская социальная кампания "ПРОдвижение БЕЗопасности"

В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции и общественники регионального главка напомнили о старте всероссийской социальной кампании "ПРОдвижение БЕЗопасности".
В ГУ МВД России по Самарской области прошла пресс-конференция, в которой приняли участие сотрудники Госавтоинспекции, представители СМИ и председатель Общественного совета регионального главка Александр Шахов.
В ходе мероприятия врио начальника управления Госавтоинспекции полковник полиции Игорь Бобров рассказал собравшимся о стартующей на территории Самарской области всероссийской социальной кампании "ПРОдвижение БЕЗопасности", которая будет проводится с целью привлечения внимания населения к основным факторам риска совершения ДТП, связанных с несоблюдением скоростного режима.
Полковник полиции отметил, что в рамках акции "Дорожное колесо фортуны" на нескольких автозаправочных станциях региона водители смогут продемонстрировать свои знания ПДД РФ.
Сотрудник полиции подчеркнул, что акция продлится с 10 октября по 3 ноября, в ходе мероприятия полицейские и волонтеры напомнят автолюбителям правила дорожного движения, в том числе, доведут информацию о выборе скоростного режима с учетом окружающих условий.
Водители, принявшие участие в акции, получат призы с логотипом социальной кампании.
Александр Шахов, в свою очередь, отметил: "Профилактическая работа с автолюбителями очень важна для предупреждения причин возникновения аварий и снижения количества дорожно-транспортных происшествий".
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