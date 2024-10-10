В "Художественном" пройдет всероссийский фестиваль визуального творчества "От чистого истока"

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С 16 по 18 октября в Центре российской кинематографии "Художественный" пройдет XIV всероссийский фестиваль визуального творчества "От чистого истока". В 2024 году на фестиваль было представлено 123 фильма из 28 регионов страны, к конкурсу и экспертной оценке было допущено 85 фильмов.