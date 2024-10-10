В "Художественном" пройдет всероссийский фестиваль визуального творчества "От чистого истока"

С 16 по 18 октября в Центре российской кинематографии "Художественный" пройдет XIV всероссийский фестиваль визуального творчества "От чистого истока". В 2024 году на фестиваль было представлено 123 фильма из 28 регионов страны, к конкурсу и экспертной оценке было допущено 85 фильмов.
В фестивальные дни пройдут лекции, творческие встречи, круглый стол и киносеансы, где будут представлены лучшие работы.
"Мы объединяем творческих людей, чтобы с помощью их документальных, игровых короткометражных и анимационных фильмов рассказать о культурном наследии и о сохранившихся традициях, без которых невозможно самое главное для любой страны мира: воспитание последующих поколений", — поделились организаторы фестиваля.
Учредители и организаторы фестиваля: министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова, министерство культуры Самарской области, Агентство социокультурных технологий.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?