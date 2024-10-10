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АПК и пищепром Экономика и бизнес

История успеха: как фермер из Самарской области засуху победил

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сельскохозяйственное предприятие "Житница", образованное в 2013 году в Самарской области на территории разрушенного колхоза "Победа", успешно сегодня развивается, благодаря прогрессивному подходу молодого руководителя Евгения Локтионова. Общая площадь земли в обработке 4 000 га. Производят сельскохозяйственные культуры — озимую и твердую пшеницу, сою, подсолнечник и кукурузу. Сою на площади 220 га выращивают под орошением.

Оросительная система предприятия (на площади 430 га) получает воду из подземных скважин. Строительство такой дорогостоящей системы орошения было проведено с использованием государственных субсидий и льготных кредитов. В дальнейшем планируется поэтапное увеличение орошаемых земель. "Мы научились бороться с погодными условиями — победили стихию. Засуха нам теперь не так страшна, это огромный плюс", — рассказывает Евгений Локтионов.

Руководитель предприятия отмечает, что благодаря господдержке и кредитованию Россельхозбанка ему удалось добиться результатов.

В 2021 году был запущен новый зерносушильный и зерноочистительный комплекс. Также благодаря льготному кредиту на инвестиционные цели увеличили количество сельхозтехники, сократили сроки сева и уборки. "Россельхозбанк это настоящий партнер, который всегда встает на мою сторону — ищут компромиссы и лучшие пути решения, держат в курсе всех изменений законодательства и субсидий. Очень нравится отношение к клиенту. Я благодарен всем работникам Россельхозбанка", — подчеркивает Евгений Локтионов.

Работа Россельхозбанка в Самарской области — это не только финансовая поддержка аграриев, но и комплексный подход к развитию сельских территорий. "Создавая экосистему для фермеров, развивая агротуризм и предлагая доступные кредиты, банк способствует устойчивому развитию аграрного сектора и повышению качества жизни на селе", — отмечает директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

Россельхозбанк занимает лидирующие позиции в финансировании сельского хозяйства в Самарской области. На 1 сентября 2024 года филиал предоставил аграриям на сезонно-полевые работы 14,35 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает объем аналогичного периода прошлого года. Это позволило полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения работ: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, топливо, запчасти для техники и решить другие важные задачи.

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Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

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