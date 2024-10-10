История успеха: как фермер из Самарской области засуху победил

Сельскохозяйственное предприятие "Житница", образованное в 2013 году в Самарской области на территории разрушенного колхоза "Победа", успешно сегодня развивается, благодаря прогрессивному подходу молодого руководителя Евгения Локтионова. Общая площадь земли в обработке 4 000 га. Производят сельскохозяйственные культуры — озимую и твердую пшеницу, сою, подсолнечник и кукурузу. Сою на площади 220 га выращивают под орошением.

Оросительная система предприятия (на площади 430 га) получает воду из подземных скважин. Строительство такой дорогостоящей системы орошения было проведено с использованием государственных субсидий и льготных кредитов. В дальнейшем планируется поэтапное увеличение орошаемых земель. "Мы научились бороться с погодными условиями — победили стихию. Засуха нам теперь не так страшна, это огромный плюс", — рассказывает Евгений Локтионов.

Руководитель предприятия отмечает, что благодаря господдержке и кредитованию Россельхозбанка ему удалось добиться результатов.

В 2021 году был запущен новый зерносушильный и зерноочистительный комплекс. Также благодаря льготному кредиту на инвестиционные цели увеличили количество сельхозтехники, сократили сроки сева и уборки. "Россельхозбанк это настоящий партнер, который всегда встает на мою сторону — ищут компромиссы и лучшие пути решения, держат в курсе всех изменений законодательства и субсидий. Очень нравится отношение к клиенту. Я благодарен всем работникам Россельхозбанка", — подчеркивает Евгений Локтионов.

Работа Россельхозбанка в Самарской области — это не только финансовая поддержка аграриев, но и комплексный подход к развитию сельских территорий. "Создавая экосистему для фермеров, развивая агротуризм и предлагая доступные кредиты, банк способствует устойчивому развитию аграрного сектора и повышению качества жизни на селе", — отмечает директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

Россельхозбанк занимает лидирующие позиции в финансировании сельского хозяйства в Самарской области. На 1 сентября 2024 года филиал предоставил аграриям на сезонно-полевые работы 14,35 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает объем аналогичного периода прошлого года. Это позволило полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения работ: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, топливо, запчасти для техники и решить другие важные задачи.