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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Комплексный подход: аграриям рассказали, как получить большой и качественный урожай

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области подвели итоги работы самого масштабного проекта Зернового Соевого Союза ПФО - агрополигона "Приволжье". В рамках Дня поля сельхозпроизводителям представили результаты демоопытов по восьми культурам: озимой и яровой пшенице, ячменю, гороху, сое, кукурузе, льну и подсолнечнику. Благодаря передовой агропрактике удалось выявить лучшие сорта, эффективные системы защиты и питания, а также выяснить, как добиться оптимального сочетания урожайности и качества продукции, чтобы получить максимальную экономическую эффективность.

Фото: предоставлено "ФосАгро-Регион"

Эффективное сотрудничество

Агрополигон "Приволжье" располагается на полях крупного предприятия "СЕВ-07" на площади 100 га. Демоопыты проводили в производственных масштабах на 300 делянках (орошение и богара) с озимой и яровой пшеницей, ячменем, соей, горохом, кукурузой, льном и подсолнечником.

Сельхозпроизводители следили за ходом испытаний с помощью системы агроскаутинга. Она определяла культурные растения, их фенофазу, густоту, наличие сорняков, их видовую принадлежность и количество, рекомендовала способы борьбы с ними. Мониторинг условий вели в круглосуточном режиме с помощью метеостанций и датчиков, установленных на орошении и богаре. На основе полученных результатов - данных о количестве выпавших осадков, содержании влаги и температуре почвы на различной глубине - планировали системы защиты и минерального питания.

Именно качественные удобрения лежат в основе успеха при возделывании урожая, особенно когда погодные условия кидают сельхозпроизводителям столько вызовов, как в этом непростом сезоне. В полевых опытах участвовала компания "ФосАгро-СевероЗапад", традиционный партнер самарских аграриев. Она входит в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро").

"Условия на агрополигоне созданы оптимальные, все агрономические сроки для выполнения технологических операций соблюдены, в том числе благодаря хорошему техническому оснащению сельскохозяйственного оборудования и машин для орошения", - прокомментировал директор "ФосАгро-СевероЗапад" Александр Смирнов.

Получили зерно первого класса

"ФосАгро-СевероЗапад" уже несколько лет сотрудничает с Зерновым Соевым Союзом ПФО, участвуя в проведении полевых опытов. В этом году оценивалась эффективность систем минерального питания растений на шести делянках. Три были на орошении, три - на богаре. Испытания проводились на озимой твердой пшенице "Кошелевской" (оригинатор ООО "Кошелевский посад"), яровой твердой пшенице "Безенчукской золотистой" (оригинатор ФГБУН Самарский Федеральный Исследовательский центр РАН) и сое "Сиберия" (оригинатор PROGRAIN).

В схемах питания были задействованы популярные фосфорсодержащие удобрения и перспективные марки, например, жидкое комплексное удобрение APALIQUA® NP 11:37 (ЖКУ) и новая марка водорастворимого аммофоса APALIQUA® NP 12:61 (МАФ).

"Лучший результат на озимой твердой пшенице в условиях орошения - сорт "Кошелевская". Получено зерно 1 класса при урожайности 57 ц/га (выше, чем при стандартной технологии). По качеству это протеин 15%, клейковина 31%. Экономическая прибавка превысила 10 тыс. руб./га. Таков результат оптимизации системы минерального питания растений за счет применения жидких удобрений, которые лучше усваиваются растениями независимо от погодных условий", - рассказал главный агроном агрополигона Юрий Майоров.

Специалист отметил, что жидкие удобрения показывают высокую эффективность и в производственных посевах сельхозпредприятия.

Комплексный подход

Такие результаты воодушевили аграриев, которые нацелены не только на получение большого урожая, но и качественной продукции. Это позволяет увеличить прибыль.

"Результаты этих опытов показывают, что нужно работать с удобрениями. Отметили для себя увеличение урожайности и положительное влияние на качество продукции. Мы регулярно сотрудничаем с "ФосАгро-СевероЗапад" и благодаря удобрениям компании получаем стабильный урожай. В частности, применяем фосфорсодержащие удобрения "ФосАгро", они обеспечивают лучшую перезимовку и сохранность растений, помогая увеличить урожайность", - отметил агроном ООО "Северная Нива" Сергей Фадеев.

Заинтересовали сельхозпроизводителей и новые сервисы, которые развивает "ФосАгро-СевероЗапад", например, агрохимобследование почв с применением автоматизированного пробоотборника. Такой подход позволяет проводить диагностику оперативно и с высокой точностью. На основании лабораторных исследований составляется система минерального питания, индивидуальная для каждого поля, с учетом разных зон плодородия.

"Мы выращиваем пшеницу, сою, рапс, подсолнечник, ячмень. Активно используем продукцию "ФосАгро": диаммофоску и аммофос. Мы видим, что они дают высокий эффект: выживаемость культур увеличивается, несмотря на сложные погодные условия. Планируем взять на вооружение результаты опытов, полученных на агрополигоне, в частности, по сое. Кстати, в этом году мы тоже получили хороший урожай, что стало для нас приятной неожиданностью, учитывая сложные погодные условия", - рассказал ведущий специалист службы экономической безопасности холдинга "Агро-Альянс" Сергей Кузмичев.

Ранее в этом году "ФосАгро-Регион" заявил о расширении направления работы. Теперь, помимо минеральных удобрений и другой агрохимической продукции, клиентам региональных компаний сети доступны и семена российской селекции. Раскрыть потенциал отечественных сортов и гибридов помогают адаптированные системы минерального питания, разработанные экспертами компании. Такой подход помогает сельхозпроизводителям быть в тренде осознанного земледелия.

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