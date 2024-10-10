Самарские парашютисты завоевали медали на кубке России

Спортсмены из Самарской области стали медалистами финала Кубка России по парашютному спорту, передает пресс-служба регионального минспорта.
Соревнования проходили в Чеченской республике. В них участвовали 115 спортсменов из 18 регионов РФ, из Белоруссии и Казахстана.
В классе INTER победителем в пилотировании на дальность стал Сергей Тимофеев.
В классе OPEN лучшим по дальности и скорости, а также в общем зачете этапа, был Янис Хруцкий, призерами в дисциплине "скорость" стали Дмитрий Ищенко и Сергей Назаров.
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