Самарские парашютисты завоевали медали на кубке России

Спортсмены из Самарской области стали медалистами финала Кубка России по парашютному спорту, передает пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования проходили в Чеченской республике. В них участвовали 115 спортсменов из 18 регионов РФ, из Белоруссии и Казахстана.

В классе INTER победителем в пилотировании на дальность стал Сергей Тимофеев.

В классе OPEN лучшим по дальности и скорости, а также в общем зачете этапа, был Янис Хруцкий, призерами в дисциплине "скорость" стали Дмитрий Ищенко и Сергей Назаров.