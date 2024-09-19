16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Viva Speranza: как семья Красненко развивает фермерский проект ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка" ТМ "Пестравка" приглашает отпраздновать День города со вкусом и любовью к истории Самары Увлекательное путешествие и подарки: "Пестравка" поздравит самарцев с Днем города Суд взыскал с экс-владельца "Алева" 3,7 млрд руб. за долги предприятия

Пищевая промышленность АПК и пищепром

Кто станет лучшим сыроваром страны?

УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

20-21 сентября в поселке Усть-Кинельский в рамках Поволжской агропромышленной выставки пройдет финал всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучший сыровар". Соревнования профессионального мастерства сыроваров включены в программу федерального конкурса впервые по инициативе Самарской области.

Фото: Олег Вязанкин

"Самарская область выступила с инициативой проведения в текущем году конкурса "Лучший сыровар". Мы защищали на федеральном уровне возможность включения в программу этой номинации и свое право стать площадкой для проведения финала конкурса", ⎯ рассказала Юлия Бренер, врио заместителя министра — руководителя департамента развития трудовых ресурсов министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Показательный факт: первая вакансия сыровара появилась в базе областной службы занятости в 2019 году. А сейчас в регионе работает более 30 сыроварен.

Первый заместитель генерального директора АНО "Национальное агентство развития квалификаций" Павел Свистунов подчеркнул: "Цель конкурса — популяризация рабочих профессий".

Ежегодно в конкурсную программу включаются именно те специальности, которые важны для Российской Федерации.

Организаторы не ошиблись с прогнозами: по численности участников номинация "Лучший сыровар" в 2024 году — лидер. В финале за призовые места поборются 45 специалистов из 33 регионов страны от Калининградской области до Алтая и от Республики Крым до Ямало-Ненецкого автономного округа. Все они — призеры региональных туров. Среди конкурсантов — представители крупных компаний, небольших частных сыроварен, а также индивидуальные предприниматели и самозанятые. Средний возраст конкурсантов ⎯ 41 год, самому молодому ⎯ 23 года, самому опытному ⎯ 62. В конкурсе примут участие 32 женщины и 13 мужчин.

Самарскую область представят две участницы: Оксана Семкина, победитель регионального этапа конкурса в номинации "Лучший сыровар", глава крестьянско-фермерского хозяйства из Приволжского района, и Ксения Редина из крестьянско-фермерского хозяйства "Рузанов Владимир Юрьевич", Борский район.

Оксана Семкина накануне конкурса поделилась своими эмоциями: "Для меня участие в конкурсе — это в первую очередь обмен опытом с коллегами, встреча единомышленников. Мы не чувствуем себя конкурентами, потому что у каждого — свой ассортимент и свои клиенты. Мы, скорее, партнеры, готовые помочь друг другу".

Конкурсантам предстоит пройти два соревновательных этапа: теоретический и практический. Проверяются знания в области процессов переработки молока, производства сыров, контроля качества молока и экспертизы готовой продукции. Каждый билет содержит 20 вопросов тестового формата и две ситуационные задачи. В практической части — производство сыра по технологии "Адыгейский" и определение технологических свойств молока. Учитываются не только вкусовые качества сыра, но и соблюдение норм по охране труда, а также время, затраченное на выполнение конкурсных заданий.

Победитель федерального этапа получит 1 млн. рублей, призер, занявший второе место — 500 тыс. рублей, призер, занявший третье место — 300 тыс. рублей.

Оценивать выполнение заданий будут эксперты, в число которых входят авторитетные специалисты отрасли сыроварения, представители профильных вузов и Минтруда РФ.

Геннадий Ларионов, профессор, доктор биологических наук Чувашского государственного аграрного университета, эксперт конкурса подчеркнул, что спрос на продукцию сыроварения и производство сыра в России в условиях необходимости импортозамещения растут высокими темпами. А это означает, что нужны профессиональные кадры. И конкурс — эффективная площадка для формирования профессиональной среды, обмена знаниями и компетенциями.

Соревнования сыроваров пройдут на площадке Самарского государственного аграрного университета. Ректор университета Сергей Машков рассказал, что накануне мероприятия вузом была проведена серьезная подготовительная работа: реконструированы помещения, обновлена лабораторная база, обучены студенты-волонтеры: "Постараемся для всех конкурсантов и гостей региона организовать настоящий праздник".

Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии", направленный на повышение престижа рабочих специальностей, проводится с 2012 года. Организаторами федерального этапа являются Министерство труда России, Правительство Самарской области в лице министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, Самарский государственный аграрный университет. Информационную поддержку мероприятию оказывает АНО "Национальное агентство развития квалификаций".

Гид потребителя

Последние комментарии

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 10:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

михаил вдовин 03 августа 2015 10:43 Самарский производитель грибов "Горный холод" наращивает мощность до двух тонн в сутки

А цена какая будет?

михаил вдовин 20 июля 2015 05:33 Самарскую фабрику "Миралакта" обвинили в подделывании сыров

И что дальше?

Фото на сайте

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

"Алев" формирует рыночный спрос

"Алев" формирует рыночный спрос

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6