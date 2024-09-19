Кто станет лучшим сыроваром страны?

20-21 сентября в поселке Усть-Кинельский в рамках Поволжской агропромышленной выставки пройдет финал всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучший сыровар". Соревнования профессионального мастерства сыроваров включены в программу федерального конкурса впервые по инициативе Самарской области.

"Самарская область выступила с инициативой проведения в текущем году конкурса "Лучший сыровар". Мы защищали на федеральном уровне возможность включения в программу этой номинации и свое право стать площадкой для проведения финала конкурса", ⎯ рассказала Юлия Бренер, врио заместителя министра — руководителя департамента развития трудовых ресурсов министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Показательный факт: первая вакансия сыровара появилась в базе областной службы занятости в 2019 году. А сейчас в регионе работает более 30 сыроварен.

Первый заместитель генерального директора АНО "Национальное агентство развития квалификаций" Павел Свистунов подчеркнул: "Цель конкурса — популяризация рабочих профессий".

Ежегодно в конкурсную программу включаются именно те специальности, которые важны для Российской Федерации.

Организаторы не ошиблись с прогнозами: по численности участников номинация "Лучший сыровар" в 2024 году — лидер. В финале за призовые места поборются 45 специалистов из 33 регионов страны от Калининградской области до Алтая и от Республики Крым до Ямало-Ненецкого автономного округа. Все они — призеры региональных туров. Среди конкурсантов — представители крупных компаний, небольших частных сыроварен, а также индивидуальные предприниматели и самозанятые. Средний возраст конкурсантов ⎯ 41 год, самому молодому ⎯ 23 года, самому опытному ⎯ 62. В конкурсе примут участие 32 женщины и 13 мужчин.

Самарскую область представят две участницы: Оксана Семкина, победитель регионального этапа конкурса в номинации "Лучший сыровар", глава крестьянско-фермерского хозяйства из Приволжского района, и Ксения Редина из крестьянско-фермерского хозяйства "Рузанов Владимир Юрьевич", Борский район.

Оксана Семкина накануне конкурса поделилась своими эмоциями: "Для меня участие в конкурсе — это в первую очередь обмен опытом с коллегами, встреча единомышленников. Мы не чувствуем себя конкурентами, потому что у каждого — свой ассортимент и свои клиенты. Мы, скорее, партнеры, готовые помочь друг другу".

Конкурсантам предстоит пройти два соревновательных этапа: теоретический и практический. Проверяются знания в области процессов переработки молока, производства сыров, контроля качества молока и экспертизы готовой продукции. Каждый билет содержит 20 вопросов тестового формата и две ситуационные задачи. В практической части — производство сыра по технологии "Адыгейский" и определение технологических свойств молока. Учитываются не только вкусовые качества сыра, но и соблюдение норм по охране труда, а также время, затраченное на выполнение конкурсных заданий.

Победитель федерального этапа получит 1 млн. рублей, призер, занявший второе место — 500 тыс. рублей, призер, занявший третье место — 300 тыс. рублей.

Оценивать выполнение заданий будут эксперты, в число которых входят авторитетные специалисты отрасли сыроварения, представители профильных вузов и Минтруда РФ.

Геннадий Ларионов, профессор, доктор биологических наук Чувашского государственного аграрного университета, эксперт конкурса подчеркнул, что спрос на продукцию сыроварения и производство сыра в России в условиях необходимости импортозамещения растут высокими темпами. А это означает, что нужны профессиональные кадры. И конкурс — эффективная площадка для формирования профессиональной среды, обмена знаниями и компетенциями.

Соревнования сыроваров пройдут на площадке Самарского государственного аграрного университета. Ректор университета Сергей Машков рассказал, что накануне мероприятия вузом была проведена серьезная подготовительная работа: реконструированы помещения, обновлена лабораторная база, обучены студенты-волонтеры: "Постараемся для всех конкурсантов и гостей региона организовать настоящий праздник".

Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии", направленный на повышение престижа рабочих специальностей, проводится с 2012 года. Организаторами федерального этапа являются Министерство труда России, Правительство Самарской области в лице министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, Самарский государственный аграрный университет. Информационную поддержку мероприятию оказывает АНО "Национальное агентство развития квалификаций".