На Агрополигоне "Приволжье" в День поля подведут итоги сезона-2024

В пятницу, 27 сентября, на Агрополигоне "Приволжье" пройдет День Поля.

Зерновой Соевый Союз ПФО озвучит результаты работы Агрополигона по восьми культурам: озимой и яровой пшенице, ячменю, гороху, сое, кукурузе, льну и подсолнечнику: самые урожайные и качественные сорта, системы защиты и питания. Будет оценена экономическая эффективность и сделаны выводы - какой сорт дал не просто самый большой урожай, а оптимальное сочетание урожайности и качества, с которым сельхозпроизводитель заработает максимум возможного, какая система защиты не просто обеспечит чистоту поля, но и не уведет рентабельность в минус, какая технология даст максимальную маржу.

Результаты будут озвучены, победители объявлены, а сельхозпроизводители смогут наметить предстоящие выгодные закупки. Опыты на Агрополигоне проводятся уже несколько сезонов, а в этом году на площадке при поддержке регионального Минсельхоза прошел масштабный Самарский областной день поля.

О закупках и ценах на урожай пойдет речь и в деловой программе Дня Поля. Эксперты - зубры агро-науки: Дмитрий Свиридов, главный эксперт Зернового Соевого Союза ПФО, расскажет о рентабельном полеводстве в условиях рискованного земледелия и возможностях, которые сгладят риски климатических вызовов, например, заморозков и засухи, как в этом сезоне.

Николай Лычев, агро-эксперт федерального уровня, даст прогноз о финальных результатах сбора урожая-2024, а именно:

- пшеница третий сезон подряд останется планово-убыточной культурой;

- на ячмене, кукурузе и других зерновых будет заработать можно, но сложно;

- почему соя и зернобобовые останутся устойчивым маржинальным драйвером и что этому может помешать.

Валерий Кошкин, агробизнес-тренер, расскажет, как грамотно принимать решение о продаже, чтобы не продешевить, но и не упустить момент.

К Дню Поля далеко не весь урожай еще будет собран, и гостям будет что посмотреть на делянках: среднеспелые сорта сои, кукуруза, подсолнечник.

В завершение состоится традиционный розыгрыш ценных призов: восемь тонн элитных семян, эффективные препараты и многое другое.