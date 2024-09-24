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АПК и пищепром Экономика и бизнес

На Агрополигоне "Приволжье" в День поля подведут итоги сезона-2024

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 сентября, на Агрополигоне "Приволжье" пройдет День Поля.

Фото: Зерновой союз ПФО

Зерновой Соевый Союз ПФО озвучит результаты работы Агрополигона по восьми культурам: озимой и яровой пшенице, ячменю, гороху, сое, кукурузе, льну и подсолнечнику: самые урожайные и качественные сорта, системы защиты и питания. Будет оценена экономическая эффективность и сделаны выводы - какой сорт дал не просто самый большой урожай, а оптимальное сочетание урожайности и качества, с которым сельхозпроизводитель заработает максимум возможного, какая система защиты не просто обеспечит чистоту поля, но и не уведет рентабельность в минус, какая технология даст максимальную маржу.

Результаты будут озвучены, победители объявлены, а сельхозпроизводители смогут наметить предстоящие выгодные закупки. Опыты на Агрополигоне проводятся уже несколько сезонов, а в этом году на площадке при поддержке регионального Минсельхоза прошел масштабный Самарский областной день поля.

О закупках и ценах на урожай пойдет речь и в деловой программе Дня Поля. Эксперты - зубры агро-науки: Дмитрий Свиридов, главный эксперт Зернового Соевого Союза ПФО, расскажет о рентабельном полеводстве в условиях рискованного земледелия и возможностях, которые сгладят риски климатических вызовов, например, заморозков и засухи, как в этом сезоне.

Николай Лычев, агро-эксперт федерального уровня, даст прогноз о финальных результатах сбора урожая-2024, а именно:

-  пшеница третий сезон подряд останется планово-убыточной культурой;

-  на ячмене, кукурузе и других зерновых будет заработать можно, но сложно;

- почему соя и зернобобовые останутся устойчивым маржинальным драйвером и что этому может помешать.

Валерий Кошкин, агробизнес-тренер, расскажет, как грамотно принимать решение о продаже, чтобы не продешевить, но и не упустить момент.

К Дню Поля далеко не весь урожай еще будет собран, и гостям  будет что посмотреть на делянках: среднеспелые сорта сои, кукуруза, подсолнечник.

В завершение состоится традиционный розыгрыш ценных призов: восемь тонн элитных семян, эффективные препараты и многое другое.

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Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

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