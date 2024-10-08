"Листерра" испытала новые системы защиты и питания растений в Самарской области

Компания "Листерра" вошла в первую десятку участников агрополигона "Приволжья" с лучшими показателями по урожайности, качеству и рентабельности в результате испытаний систем защиты и питания на сельхозкультурах. Результаты объявили на Дне поля в Самарской области.
"Листерра" — российский производитель средств защиты растений и агрохимикатов. Компания занимается разработкой, производством, регистрацией и реализацией препаратов для сельского хозяйства уже более 30 лет.
В составе команды "Листерры" — биологи, химики и агрономы, имеющие научные степени. В своей работе они используют мировой опыт и придерживаются стандартов качества. При этом завод компании располагается в Рязанской области, что позволяет не зависеть от внешних факторов и стабильно поставлять продукцию по всей стране, вне зависимости от геополитических проблем.
"Листерра" предлагает аграриям комплексные системы ухода за всеми основными сельскохозяйственными культурами. На данный момент в линейке есть 138 препаратов и агрохимикатов. Ежегодно ее пополняют от трех до пяти новых продуктов. Способствуют разработкам проведение опытов, в том числе на агрополигоне "Приволжье", которое является самым масштабным проектом Зернового Соевого Союза ПФО.
"На этой площадке мы работаем второй год. Проводили опыты на озимой пшенице, кукурузе и сое. Применяли комплексный подход, чтобы в полном виде продемонстрировать разнообразные схемы защиты и питания растений. В том числе использовали новые препараты и микроудобрения для улучшения качества урожая. Получили хороший результат, несмотря на сложные погодные условия, и положительные отзывы от сельхозпроизводителей", — рассказала региональный представитель компании "Листерра" по региону Самара — Саратов Надежда Капитонова.
На озимой пшенице для протравливания использовали четырехкомпонентный инсектофунгицидный "Доспех Квадра" и тройной фунгицидный "Тридим". Препараты защищают растения от вредителей и грибковых инфекций. Также для обработки семян применяли жидкое комплексное удобрение "Фолирус Дуо". В совокупности это дало хорошие результаты по всходам.
От сорняков использовали гербициды "Губернатор", "Триас", "Мидас" и "Патрон", для инсектицидной защиты — "Питомец". От грибковых болезней применяли "Цимус Прогресс" и "Кристалл", от вредителей — "Сенсей".
"Важную роль сыграло применение "Фолирус Амино". Это наша новинка, и результаты ее работы нас очень порадовали. Содержащиеся в препарате аминокислоты стимулируют рост и развитие растений, обладают мощным озеленяющим эффектов. Растения буквально оживают. Особенно хорошо это было видно после заморозков", — поделилась наблюдениями Надежда Капитонова.
На кукурузе и сое испытали баковые смеси гербицидов: "Бегин Турбо" / "Мэр" и "Бегин Турбо" / "Команч". Эти препараты подавляют и сдерживают всходы сорняков. "Отработали смеси качественно. Земля была чистой, без сорняков. Главное, проводить обработку вовремя, и тогда растения будут вам благодарны", — отметила специалист.
По итогам работы агрополигона "Листерра" вошла в первую десятку участников с лучшими показателями по урожайности, качеству и рентабельности. Применяемые схемы заинтересовали местных аграриев. Но специалисты компании предлагают хозяйствам составлять и индивидуальные — с учетом климатических условий и проблематики.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами