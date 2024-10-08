"Листерра" испытала новые системы защиты и питания растений в Самарской области

Компания "Листерра" вошла в первую десятку участников агрополигона "Приволжья" с лучшими показателями по урожайности, качеству и рентабельности в результате испытаний систем защиты и питания на сельхозкультурах. Результаты объявили на Дне поля в Самарской области.

"Листерра" — российский производитель средств защиты растений и агрохимикатов. Компания занимается разработкой, производством, регистрацией и реализацией препаратов для сельского хозяйства уже более 30 лет.

В составе команды "Листерры" — биологи, химики и агрономы, имеющие научные степени. В своей работе они используют мировой опыт и придерживаются стандартов качества. При этом завод компании располагается в Рязанской области, что позволяет не зависеть от внешних факторов и стабильно поставлять продукцию по всей стране, вне зависимости от геополитических проблем.

"Листерра" предлагает аграриям комплексные системы ухода за всеми основными сельскохозяйственными культурами. На данный момент в линейке есть 138 препаратов и агрохимикатов. Ежегодно ее пополняют от трех до пяти новых продуктов. Способствуют разработкам проведение опытов, в том числе на агрополигоне "Приволжье", которое является самым масштабным проектом Зернового Соевого Союза ПФО.

"На этой площадке мы работаем второй год. Проводили опыты на озимой пшенице, кукурузе и сое. Применяли комплексный подход, чтобы в полном виде продемонстрировать разнообразные схемы защиты и питания растений. В том числе использовали новые препараты и микроудобрения для улучшения качества урожая. Получили хороший результат, несмотря на сложные погодные условия, и положительные отзывы от сельхозпроизводителей", — рассказала региональный представитель компании "Листерра" по региону Самара — Саратов Надежда Капитонова.

На озимой пшенице для протравливания использовали четырехкомпонентный инсектофунгицидный "Доспех Квадра" и тройной фунгицидный "Тридим". Препараты защищают растения от вредителей и грибковых инфекций. Также для обработки семян применяли жидкое комплексное удобрение "Фолирус Дуо". В совокупности это дало хорошие результаты по всходам.

От сорняков использовали гербициды "Губернатор", "Триас", "Мидас" и "Патрон", для инсектицидной защиты — "Питомец". От грибковых болезней применяли "Цимус Прогресс" и "Кристалл", от вредителей — "Сенсей".

"Важную роль сыграло применение "Фолирус Амино". Это наша новинка, и результаты ее работы нас очень порадовали. Содержащиеся в препарате аминокислоты стимулируют рост и развитие растений, обладают мощным озеленяющим эффектов. Растения буквально оживают. Особенно хорошо это было видно после заморозков", — поделилась наблюдениями Надежда Капитонова.

На кукурузе и сое испытали баковые смеси гербицидов: "Бегин Турбо" / "Мэр" и "Бегин Турбо" / "Команч". Эти препараты подавляют и сдерживают всходы сорняков. "Отработали смеси качественно. Земля была чистой, без сорняков. Главное, проводить обработку вовремя, и тогда растения будут вам благодарны", — отметила специалист.

По итогам работы агрополигона "Листерра" вошла в первую десятку участников с лучшими показателями по урожайности, качеству и рентабельности. Применяемые схемы заинтересовали местных аграриев. Но специалисты компании предлагают хозяйствам составлять и индивидуальные — с учетом климатических условий и проблематики.