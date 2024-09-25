Российские школьники смоделируют будущее сельского хозяйства страны

23 сентября во всех школах страны в рамках всероссийского проекта "Разговоры о важном" прошел урок по теме "Путь зерна". Школьники узнали о развитии сельского хозяйства и о значении этой важнейшей отрасли для граждан и экономики России.

В своем интервью в рамках урока министр сельского хозяйства Оксана Лут рассказала детям о новых технологиях в АПК, об аграрных династиях и многом другом. Она отметила, что зерно служит основой как российского сельского хозяйства, так и мирового. С этой культурой связано производство большинства продуктов питания. Говоря о темпах развития отрасли, глава Минсельхоза подчеркнула, что агропромышленный комплекс в России - это экономическое чудо.

По итогам урока был дан старт Всероссийскому конкурсу эссе на тему "Каким я вижу будущее сельского хозяйства к 2030 году". Конкурс пройдет на платформе "Я в Агро" Россельхозбанка при поддержке Минсельхоза России. Школьники могут рассказать об аграрных профессиях, используемых технологиях в АПК, особенностях производства продукции. Отправить эссе на конкурс можно как индивидуально, так и в составе команды.

"Одно из важных условий в написании эссе - правдоподобность. Работы должны конструировать будущее, то есть опираться на уже существующие агротехнологии, профессии, особенности производства. Однако это вряд ли помешает полету фантазии - сельское хозяйство сегодня развивается стремительно. Умное земледелие, интернет вещей, роботы, технологии искусственного интеллекта, биотехнологии давно стали неотъемлемой частью работы крупных агропредприятий", - отметила Елена Батурова, заместитель председателя правления Россельхозбанка.

50 призеров получат подарки от организаторов и партнеров конкурса - яркие и стильные вещи, которые будут напоминать о победе в конкурсе и мотивировать на достижение новых вершин.

Десять призеров смогут гордиться своими публикациями в онлайн-издании о сельском хозяйстве Россельхозбанка. Ссылку на эссе можно будет отправить родителям, друзьям и родственникам. А еще публикация пригодится для портфолио. Итоги конкурса эссе будут подведены 25 октября.