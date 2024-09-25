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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Российские школьники смоделируют будущее сельского хозяйства страны

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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23 сентября во всех школах страны в рамках всероссийского проекта "Разговоры о важном" прошел урок по теме "Путь зерна". Школьники узнали о развитии сельского хозяйства и о значении этой важнейшей отрасли для граждан и экономики России.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

В своем интервью в рамках урока министр сельского хозяйства Оксана Лут рассказала детям о новых технологиях в АПК, об аграрных династиях и многом другом. Она отметила, что зерно служит основой как российского сельского хозяйства, так и мирового. С этой культурой связано производство большинства продуктов питания. Говоря о темпах развития отрасли, глава Минсельхоза подчеркнула, что агропромышленный комплекс в России - это экономическое чудо.

По итогам урока был дан старт Всероссийскому конкурсу эссе на тему "Каким я вижу будущее сельского хозяйства к 2030 году". Конкурс пройдет на платформе "Я в Агро" Россельхозбанка при поддержке Минсельхоза России. Школьники могут рассказать об аграрных профессиях, используемых технологиях в АПК, особенностях производства продукции. Отправить эссе на конкурс можно как индивидуально, так и в составе команды. 

"Одно из важных условий в написании эссе - правдоподобность. Работы должны конструировать будущее, то есть опираться на уже существующие агротехнологии, профессии, особенности производства. Однако это вряд ли помешает полету фантазии - сельское хозяйство сегодня развивается стремительно. Умное земледелие, интернет вещей, роботы, технологии искусственного интеллекта, биотехнологии давно стали неотъемлемой частью работы крупных агропредприятий", - отметила Елена Батурова, заместитель председателя правления Россельхозбанка. 

50 призеров получат подарки от организаторов и партнеров конкурса - яркие и стильные вещи, которые будут напоминать о победе в конкурсе и мотивировать на достижение новых вершин.
Десять призеров смогут гордиться своими публикациями в онлайн-издании о сельском хозяйстве Россельхозбанка. Ссылку на эссе можно будет отправить родителям, друзьям и родственникам. А еще публикация пригодится для портфолио. Итоги конкурса эссе будут подведены 25 октября.

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Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

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