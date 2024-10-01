Компания Sumi Agro провела испытания системы защиты и питания растений в условиях Самарской области

На выставке Агрополигон "Приволжье" компании-участники самого масштабного проекта Зернового Соевого Союза ПФО представили результаты испытаний предлагаемых передовых технологий выращивания растений. О результатах применения систем защиты и питания сельхозкультур рассказали эксперты японской компании Sumi Agro. Технологии и продукты ведущего бренда компании SumiСоя были подобраны таким образом, чтобы способствовать получению максимально возможного качественного урожая в условиях засухи и погодных аномалий региона и сезона.

Уже более трех десятилетий Sumi Agro последовательно работает над внедрением лучших решений для растениеводства в сфере защиты и питания растений, адаптируя их к агро-климатическим условиям и уровню интенсификации по всей аграрной карте страны от Дальнего Востока до Астрахани. В основе деятельности сотрудников российского подразделения — японская философия бережного возделывания культур с заботой о часто не восполняемых ресурсах и экологии.

Второй год компания принимает участие в Агрополигоне. Открытые демонстрационные опыты помогают не только наглядно представлять нужные растениеводам региона средства защиты и питания растений, но и предметно обсудить с посетителями мероприятия новые возможности в химической и биологизированной защите и питании агрокультур на основе экспертизы сотрудников компании, глубоко понимающих специфику растениеводства Поволжья.

"В этом году у нас было шесть делянок — по три на орошении и богаре. На сое испытывали три наших почвенных гербицида: Акебоно®, Каритори® и Сангейт® Экстра. Перед всходами обрабатывали почву Акебоно®. Использовали баковую смесь Каритори® и Сангейт® Экстра. Также Сангейт® Экстра применяли в чистом виде. Эти гербициды помогают контролировать различные виды сорняков, жестко конкурирующих с соей за питание и влагу", — рассказал технический эксперт Sumi Agro Сергей Бутко.

Для наиболее эффективной и при этом экономичной систематики в питании культурных растений компания выделила целое направление — бренд SumiПитание, объединивший и минеральное питание, и экспертов, и лучшую мировую практику. Посевной материал на выставочное соевое поле обрабатывали комплексным микроудобрением с аминокислотами Макс Райз. После появления всходов применяли инокулянт СояЛайф® с азотофиксирующими бактериями, без которых соя не может нормально развиваться и давать хорошие результаты по белку. Начиная с первого тройчатого листа команда Sumi Agro провела листовую обработку с Молиборо Ж. Содержащийся в препарате молибден дает пищу азотофиксирующими бактериям. Для лучшего накопления белка сою поддержали внесением Биозуфр на основе серы.

"Результатами довольны. Мы получили хороший, чистый урожай сои", — рассказал Сергей Бутко.

По словам эксперта, препараты Sumi Agro также испытывали на озимой пшенице. Из линейки гербицидов применяли гербицид Кабуки® для борьбы с трудноискоренимыми сорняками и инсектицид Готика® для контроля сосущих и листогрызущих насекомых. Для питания растений использовали биостимулятор с высоким содержанием комплекса аминокислот и пептидов Сиаптон® и Биозуфр на основе серы. Все мероприятия способствовали получению более качественного зерна.

Во взаимодействии с конечными клиентами своей продукции — растениеводческими предприятиями — Sumi Agro не использует единого подхода. Учитываются агроклиматические условия, сложившийся агрофон, производственные задачи, — проблемы у каждого сельхозпроизводителя всегда индивидуальны. Индивидуальный, персонифицированный подход к каждому полю как раз и отличает японскую философию защиты и питания растений.

"Например, в одном из хозяйств у сои был стабильно низкий протеин, что негативно влияло на ценообразование готовой продукции. Мы докопались до причины, подобрали необходимые для решения сугубо полевой проблемы продукты, защиту и питание в оптимум нормах и сроках применения. В результате за небольшие деньги удалось существенно увеличить содержание протеина в сое. С проблемами, достаточно частыми и предсказуемыми для местных хозяйств, стараемся работать на упреждение, контролируем риски их возникновения на поле, а значит, и в экономике готовой продукции. Эксперты нашей компании всегда готовы оказать помощь и поддержку своим покупателям по всем интересующим вопросам", — отметил представитель Sumi Agro в регионе Саратов — Пенза Валерий Красильников.