16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Компания Sumi Agro провела испытания системы защиты и питания растений в условиях Самарской области В борьбе с засухой: на Дне Поля представили результаты работы агрополигона "Приволжье" Первый в ПФО сорт твердой озимой пшеницы дал зерно первого класса Летающие фермеры: рынок беспилотников для сельского хозяйства выходит на новый уровень Качественные семена яровых и озимых культур от "Возрождение 98"

Растениеводство АПК и пищепром

Компания Sumi Agro провела испытания системы защиты и питания растений в условиях Самарской области

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На выставке Агрополигон "Приволжье" компании-участники самого масштабного проекта Зернового Соевого Союза ПФО представили результаты испытаний предлагаемых передовых технологий выращивания растений. О результатах применения систем защиты и питания сельхозкультур рассказали эксперты японской компании Sumi Agro. Технологии и продукты ведущего бренда компании SumiСоя были подобраны таким образом, чтобы способствовать получению максимально возможного качественного урожая в условиях засухи и погодных аномалий региона и сезона.

Фото: Алексей Чапарин

Уже более трех десятилетий Sumi Agro последовательно работает над внедрением лучших решений для растениеводства в сфере защиты и питания растений, адаптируя их к агро-климатическим условиям и уровню интенсификации по всей аграрной карте страны от Дальнего Востока до Астрахани. В основе деятельности сотрудников российского подразделения — японская философия бережного возделывания культур с заботой о часто не восполняемых ресурсах и экологии.

Второй год компания принимает участие в Агрополигоне. Открытые демонстрационные опыты помогают не только наглядно представлять нужные растениеводам региона средства защиты и питания растений, но и предметно обсудить с посетителями мероприятия новые возможности в химической и биологизированной защите и питании агрокультур на основе экспертизы сотрудников компании, глубоко понимающих специфику растениеводства Поволжья.

"В этом году у нас было шесть делянок — по три на орошении и богаре. На сое испытывали три наших почвенных гербицида: Акебоно®, Каритори® и Сангейт® Экстра. Перед всходами обрабатывали почву Акебоно®. Использовали баковую смесь Каритори® и Сангейт® Экстра. Также Сангейт® Экстра применяли в чистом виде. Эти гербициды помогают контролировать различные виды сорняков, жестко конкурирующих с соей за питание и влагу", — рассказал технический эксперт Sumi Agro Сергей Бутко.

Для наиболее эффективной и при этом экономичной систематики в питании культурных растений компания выделила целое направление — бренд SumiПитание, объединивший и минеральное питание, и экспертов, и лучшую мировую практику. Посевной материал на выставочное соевое поле обрабатывали комплексным микроудобрением с аминокислотами Макс Райз. После появления всходов применяли инокулянт СояЛайф® с азотофиксирующими бактериями, без которых соя не может нормально развиваться и давать хорошие результаты по белку. Начиная с первого тройчатого листа команда Sumi Agro провела листовую обработку с Молиборо Ж. Содержащийся в препарате молибден дает пищу азотофиксирующими бактериям. Для лучшего накопления белка сою поддержали внесением Биозуфр на основе серы.

"Результатами довольны. Мы получили хороший, чистый урожай сои", — рассказал Сергей Бутко.

По словам эксперта, препараты Sumi Agro также испытывали на озимой пшенице. Из линейки гербицидов применяли гербицид Кабуки® для борьбы с трудноискоренимыми сорняками и инсектицид Готика® для контроля сосущих и листогрызущих насекомых. Для питания растений использовали биостимулятор с высоким содержанием комплекса аминокислот и пептидов Сиаптон® и Биозуфр на основе серы. Все мероприятия способствовали получению более качественного зерна.

Во взаимодействии с конечными клиентами своей продукции — растениеводческими предприятиями — Sumi Agro не использует единого подхода. Учитываются агроклиматические условия, сложившийся агрофон, производственные задачи, — проблемы у каждого сельхозпроизводителя всегда индивидуальны. Индивидуальный, персонифицированный подход к каждому полю как раз и отличает японскую философию защиты и питания растений.

"Например, в одном из хозяйств у сои был стабильно низкий протеин, что негативно влияло на ценообразование готовой продукции. Мы докопались до причины, подобрали необходимые для решения сугубо полевой проблемы продукты, защиту и питание в оптимум нормах и сроках применения. В результате за небольшие деньги удалось существенно увеличить содержание протеина в сое. С проблемами, достаточно частыми и предсказуемыми для местных хозяйств, стараемся работать на упреждение, контролируем риски их возникновения на поле, а значит, и в экономике готовой продукции. Эксперты нашей компании всегда готовы оказать помощь и поддержку своим покупателям по всем интересующим вопросам", — отметил представитель Sumi Agro в регионе Саратов — Пенза Валерий Красильников.

Реклама. ООО "Саммит Агро".

ERID: 2VSb5yr1xdE

ИНН 7701759335

Гид потребителя

Последние комментарии

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Никита Никитин 28 февраля 2017 11:11 Сызранский завод "Сельмаш" в начале 2015 г. возобновил производство после простоя

Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!

Михаил Вдовин 10 июля 2015 11:59 Режим ЧС из-за засухи введен в Елховском и Алексеевском районах

А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?

Александр Петров 05 февраля 2015 11:19 Управляющий "Шигонского агрохолдинга" взыскал с компании 562 тыс. руб. за свои услуги

Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.

Олег З.............. 14 января 2015 16:16 Рыбхоз "Кутулук" оштрафован на 5 тыс. руб. за уклонение от проверки Россельхознадзора

Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член

Фото на сайте

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3