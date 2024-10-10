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Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 22%

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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10 октября 2024 года Россельхозбанк увеличил процентные ставки по краткосрочным вкладам.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Максимальная ставка 22% доступна для новых клиентов, открывающих "Свой вклад" без опций пополнения и совершения расходных операций на срок 3 или 6 месяцев при выплате процентов в конце срока. Эти условия также актуальны и для клиентов банка, не имеющих действующих вкладов и накопительных счетов в течение 30 дней до открытия нового вклада.

Для действующих клиентов банка максимальная доходность 20% доступна по вкладу "Свой вклад" без опций пополнения и совершения расходных операций при оформлении через дистанционные каналы (мобильное приложение или интернет-банк) на 6 месяцев и выплате процентов в конце срока.

"Россельхозбанк заинтересован в повышении доходности сбережений клиентов и устанавливает значительно высокую ставку по вкладам. Мы как опорный банк АПК считаем, что каждый наш вкладчик принимает личное участие в финансовой поддержке сельского хозяйства. Мы благодарим наших клиентов за доверие и за то, что во многом именно благодаря им на наших столах появляются качественные отечественные продукты", — отметила заместитель Председателя Правления Юлия Деменюк.

Открытие и управление вкладами и другими продуктами РСХБ доступны как в отделениях, так и в мобильном приложении и интернет-банке.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра и на официальном сайте www.rshb.ru.

Реклама. rshb.ru

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