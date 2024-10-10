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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Катер с людьми опрокинулся напротив "Ладьи" в Самаре

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 10 октября, в Октябрьском районе Самары, в районе около монумента "Ладья" произошло ЧП на Волге. Об этом сообщили в ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области

При маневрировании опрокинулось маломерное парусное судно, на борту которого было четыре человека.

В 11:41 на место происшествия прибыли спасатели ПСО "Центральная" и "Первомайская". Троих из оказавшихся в воде людей подняли на борт проходящего катера. Еще одного человека забрали на спасательный катер. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась. Аварийное судно отбуксировали с фарватера реки к берегу.

Спасатели напоминают судоводителям маломерных судов о необходимости соблюдать особую осторожность при управлении в осенний период.

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