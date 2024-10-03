ТМ "Пестравка" определила победителей конкурса "С любовью к истории Самары"

Торговая марка "Пестравка" к 438-летию Самары презентовала краеведческий сайт geometka.com, поучаствовать в его наполнении актуальной информацией о достопримечательностях смогли жители и гости города. До конца сентября можно было предложить наиболее интересную локацию в Самаре, отправив фото на конкурс "С любовью к истории Самары".
Сайт geometka.com — подарок ТМ "Пестравка" Самаре ко Дню города. Восьмого сентября на набережной организовали масштабную развлекательную программу и дегустацию натуральных молочных продуктов — глазированных сырков и сывороточных напитков.
Главным номером стала семейная игра "Геометка", вызвавшая большой интерес у детей и их родителей, которые могли продемонстрировать свои знания о Самаре. Мальчики и девочки получили вкусные подарки и массу впечатлений.
У жителей и гостей города была возможность поучаствовать в фотоконкурсе "С любовью к истории Самары", приуроченном ко Дню города, до конца сентября. Его участники сфотографировали любимую достопримечательность Самары и отправили изображение на сайт проекта через форму "ОТПРАВИТЬ ГЕОМЕТКУ".
За время конкурса на карте, размещенной на портале, число меток увеличилось вдвое. Сейчас на ней 64 отметки, которые помогут жителям и гостям города выбрать достопримечательность себе по душе и отправиться в увлекательное путешествие. Здесь представлены самые разные варианты: от парков, набережной, учреждений культуры до самарского океанариума.
У каждого самарца — свои любимые места, а у гостей города есть прекрасная возможность оценить не только достопримечательности, ставшие визитной карточкой города, но и новые маршруты и знаковые объекты.
ТМ "Пестравка" определила 10 победителей фотоконкурса, информация об этом представлена в сообществе "Пестравки" во ВКонтакте. Это — Татьяна Савченко, Сергей Мороз, Максим Голенков, Юлия Краснова, Нина Малева, Алла Богачева, Владимир Маслов, Марина Дьяченко-Кириллова, Диана Зинковская, Кристина Полтавцева.
ТМ "Пестравка" будет и дальше развивать краеведческий проект geometka.com, который способствует развитию туризма в Самарской области.
Последние комментарии
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
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