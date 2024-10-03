ТМ "Пестравка" определила победителей конкурса "С любовью к истории Самары"

Торговая марка "Пестравка" к 438-летию Самары презентовала краеведческий сайт geometka.com, поучаствовать в его наполнении актуальной информацией о достопримечательностях смогли жители и гости города. До конца сентября можно было предложить наиболее интересную локацию в Самаре, отправив фото на конкурс "С любовью к истории Самары".

Сайт geometka.com — подарок ТМ "Пестравка" Самаре ко Дню города. Восьмого сентября на набережной организовали масштабную развлекательную программу и дегустацию натуральных молочных продуктов — глазированных сырков и сывороточных напитков.

Главным номером стала семейная игра "Геометка", вызвавшая большой интерес у детей и их родителей, которые могли продемонстрировать свои знания о Самаре. Мальчики и девочки получили вкусные подарки и массу впечатлений.

У жителей и гостей города была возможность поучаствовать в фотоконкурсе "С любовью к истории Самары", приуроченном ко Дню города, до конца сентября. Его участники сфотографировали любимую достопримечательность Самары и отправили изображение на сайт проекта через форму "ОТПРАВИТЬ ГЕОМЕТКУ".

За время конкурса на карте, размещенной на портале, число меток увеличилось вдвое. Сейчас на ней 64 отметки, которые помогут жителям и гостям города выбрать достопримечательность себе по душе и отправиться в увлекательное путешествие. Здесь представлены самые разные варианты: от парков, набережной, учреждений культуры до самарского океанариума.

У каждого самарца — свои любимые места, а у гостей города есть прекрасная возможность оценить не только достопримечательности, ставшие визитной карточкой города, но и новые маршруты и знаковые объекты.

ТМ "Пестравка" определила 10 победителей фотоконкурса, информация об этом представлена в сообществе "Пестравки" во ВКонтакте. Это — Татьяна Савченко, Сергей Мороз, Максим Голенков, Юлия Краснова, Нина Малева, Алла Богачева, Владимир Маслов, Марина Дьяченко-Кириллова, Диана Зинковская, Кристина Полтавцева.



ТМ "Пестравка" будет и дальше развивать краеведческий проект geometka.com, который способствует развитию туризма в Самарской области.