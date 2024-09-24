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АПК и пищепром Экономика и бизнес

В Самарской области наградили лучших сыроваров России

УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области прошел федеральный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший сыровар". Состязание мастеров своего дела состоялось 20-21 сентября на базе Самарского государственного аграрного университета в поселке Усть-Кинельский.

Фото: предоставлено организаторами

Конкурс сыроваров - это новая номинация, включенная в программу в 2024 году по инициативе Самарской области. В соревновании приняли участие 45 победителей региональных этапов из 33 субъектов федерации. В тройку лучших в России вошли сыровары Самарской области, Чувашии и Адыгеи.

Организаторами федерального этапа стали минтруд России и правительство Самарской области в лице министерства труда, занятости и миграционной политики региона, Самарский государственный аграрный университет. Информационную поддержку конкурсу оказывает АНО "Национальное агентство развития квалификаций".

На финал приехали представители крупных компаний и малых частных сыроварен, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Программа для них состояла из трех модулей. Каждый билет теоретической части содержал 20 вопросов и две ситуационные задачи. Именно они вызвали наибольшие сложности у участников, ведь многие из них не имеют профильного образования. Кроме того, конкурсанты в лабораторных условиях проверили молоко на пригодность для использования в сыроварении, исследовав технологический параметр "сычужная свертываемость", - при производстве сыра предъявляются высокие требования к качеству сырья. Главной практической задачей для участников стало приготовление сыра по технологии "Адыгейский". Также учитывались скорость выполнения задач и соблюдение правил техники безопасности.

Действия конкурсантов оценивали члены экспертной рабочей группы - представители аграрных вузов и авторитетные сыровары из разных регионов России. Окончательные итоги подводила центральная конкурсная комиссия - такая двухуровневая оценка позволила гарантировать объективность.

Звания "Лучший сыровар" России удостоилась самарчанка Ксения Редина, представляющая крестьянское фермерское хозяйство "Рузанов Владимир Юрьевич".

"На региональном этапе я заняла второе место и поэтому к финалу готовилась особенно серьезно. Семья помогала мне, освободила время для занятий. Подтягивала теорию, решала ситуационные задачи. Знала, что предстоит на конкурсе варить "Адыгейский", поэтому тренировалась в его изготовлении. Теперь этот сорт пополнил ассортимент нашего предприятия. Победа для меня - огромная радость. Пока никаких мыслей - одни эмоции!" - поделилась впечатлениями победительница.

Серебряным призером стала Ольга Кошелева, глава крестьянского фермерского хозяйства из Чувашии. "Конкурс убедил меня в важности академических знаний, ценности профессионального образования. Даже если мы в повседневной жизни с этими задачами не сталкиваемся и не все лабораторные методы пригождаются на практике, но базовые теоретические знания необходимы каждому сыроделу независимо от того, какое производство он представляет - промышленное или крафтовое. Участие в конкурсе каждому из нас принесло огромную пользу, потому что позволило понять, в чем еще можно вырасти, в каком направлении двигаться", - говорит Ольга Кошелева.

Светлана Гарагуля, сыровар ООО "Сыры мира" из Республики Адыгея, заняла 3-е место.

"Конечно, очень хотелось занять первое место - дома меня ждали с победой! Тем более что мы варили родной "Адыгейский" сыр. Загорелась идеей провести профессиональное состязание у нас! В Адыгее есть отличные площадки для этого. Спасибо организаторам - Самарская область сделала огромное дело, выдвинув на конкурс "Лучший по профессии" номинацию "Лучший сыровар". Подготовка к конкурсу прекрасная, аграрный университет - молодцы!" - поделилась впечатлениями бронзовый призер конкурса.

В торжественной церемонии награждения победителей конкурса принял участие Александр Савельев, заместитель директора департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда РФ.

"Замечательно, что Самарская область выступила инициатором номинации "Лучший сыровар". Сегодня сыроварение - отрасль, которая активно развивается. Задача конкурса - популяризация востребованных рабочих профессий. В следующем году по поручению президента Российской Федерации значительно увеличим число номинаций, их будет уже не пять, а двадцать. Номинации будут определены исходя из статистического анализа и прогноза экономического развития страны на следующие пять лет", - поделился информацией о конкурсе будущего года Александр Савельев.

Кроме главных наград, были вручены специальные призы. В номинации "Лучший сыр - народное признание" победителя определили посетители Поволжской агропромышленной выставки по результатам дегустации продукции. Награду получила Дарья Просекова из Новгородской области. В номинации "За консолидацию профессионального сообщества" отмечена Динара Аристова из Калужской области. Анфиса Устинова из Алтайского края награждена как "Самый молодой участник конкурса".

В номинации "Лучший сыровар" победителями стали:

- I место и денежный приз в размере 1 миллиона рублей получила Ксения Редина (крестьянское фермерское хозяйство "Рузанов Владимир Юрьевич", Самарская область);

- II место и приз 500 тысяч рублей - Ольга Кошелева, глава крестьянского фермерского хозяйства (Чувашская Республика);

- III место и приз 300 тысяч рублей - Светлана Гарагуля, сыровар ООО "Сыры мира" (Республика Адыгея).

Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" проводится с 2012 года. Его цель - повышение престижа рабочих специальностей. Самарская область выступила организатором федерального этапа конкурса уже в пятый раз. В 2018 году регион стал площадкой для номинации "Лучший матрос речного флота", в 2020 году - "Лучший пивовар", в 2021 году - "Лучший ветеринарный фельдшер", в 2023 году - "Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ".

 

 

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Последние комментарии

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Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

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Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

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Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

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