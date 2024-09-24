В Самарской области наградили лучших сыроваров России

В Самарской области прошел федеральный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший сыровар". Состязание мастеров своего дела состоялось 20-21 сентября на базе Самарского государственного аграрного университета в поселке Усть-Кинельский.

Конкурс сыроваров - это новая номинация, включенная в программу в 2024 году по инициативе Самарской области. В соревновании приняли участие 45 победителей региональных этапов из 33 субъектов федерации. В тройку лучших в России вошли сыровары Самарской области, Чувашии и Адыгеи.

Организаторами федерального этапа стали минтруд России и правительство Самарской области в лице министерства труда, занятости и миграционной политики региона, Самарский государственный аграрный университет. Информационную поддержку конкурсу оказывает АНО "Национальное агентство развития квалификаций".

На финал приехали представители крупных компаний и малых частных сыроварен, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Программа для них состояла из трех модулей. Каждый билет теоретической части содержал 20 вопросов и две ситуационные задачи. Именно они вызвали наибольшие сложности у участников, ведь многие из них не имеют профильного образования. Кроме того, конкурсанты в лабораторных условиях проверили молоко на пригодность для использования в сыроварении, исследовав технологический параметр "сычужная свертываемость", - при производстве сыра предъявляются высокие требования к качеству сырья. Главной практической задачей для участников стало приготовление сыра по технологии "Адыгейский". Также учитывались скорость выполнения задач и соблюдение правил техники безопасности.

Действия конкурсантов оценивали члены экспертной рабочей группы - представители аграрных вузов и авторитетные сыровары из разных регионов России. Окончательные итоги подводила центральная конкурсная комиссия - такая двухуровневая оценка позволила гарантировать объективность.

Звания "Лучший сыровар" России удостоилась самарчанка Ксения Редина, представляющая крестьянское фермерское хозяйство "Рузанов Владимир Юрьевич".

"На региональном этапе я заняла второе место и поэтому к финалу готовилась особенно серьезно. Семья помогала мне, освободила время для занятий. Подтягивала теорию, решала ситуационные задачи. Знала, что предстоит на конкурсе варить "Адыгейский", поэтому тренировалась в его изготовлении. Теперь этот сорт пополнил ассортимент нашего предприятия. Победа для меня - огромная радость. Пока никаких мыслей - одни эмоции!" - поделилась впечатлениями победительница.

Серебряным призером стала Ольга Кошелева, глава крестьянского фермерского хозяйства из Чувашии. "Конкурс убедил меня в важности академических знаний, ценности профессионального образования. Даже если мы в повседневной жизни с этими задачами не сталкиваемся и не все лабораторные методы пригождаются на практике, но базовые теоретические знания необходимы каждому сыроделу независимо от того, какое производство он представляет - промышленное или крафтовое. Участие в конкурсе каждому из нас принесло огромную пользу, потому что позволило понять, в чем еще можно вырасти, в каком направлении двигаться", - говорит Ольга Кошелева.

Светлана Гарагуля, сыровар ООО "Сыры мира" из Республики Адыгея, заняла 3-е место.

"Конечно, очень хотелось занять первое место - дома меня ждали с победой! Тем более что мы варили родной "Адыгейский" сыр. Загорелась идеей провести профессиональное состязание у нас! В Адыгее есть отличные площадки для этого. Спасибо организаторам - Самарская область сделала огромное дело, выдвинув на конкурс "Лучший по профессии" номинацию "Лучший сыровар". Подготовка к конкурсу прекрасная, аграрный университет - молодцы!" - поделилась впечатлениями бронзовый призер конкурса.

В торжественной церемонии награждения победителей конкурса принял участие Александр Савельев, заместитель директора департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда РФ.

"Замечательно, что Самарская область выступила инициатором номинации "Лучший сыровар". Сегодня сыроварение - отрасль, которая активно развивается. Задача конкурса - популяризация востребованных рабочих профессий. В следующем году по поручению президента Российской Федерации значительно увеличим число номинаций, их будет уже не пять, а двадцать. Номинации будут определены исходя из статистического анализа и прогноза экономического развития страны на следующие пять лет", - поделился информацией о конкурсе будущего года Александр Савельев.

Кроме главных наград, были вручены специальные призы. В номинации "Лучший сыр - народное признание" победителя определили посетители Поволжской агропромышленной выставки по результатам дегустации продукции. Награду получила Дарья Просекова из Новгородской области. В номинации "За консолидацию профессионального сообщества" отмечена Динара Аристова из Калужской области. Анфиса Устинова из Алтайского края награждена как "Самый молодой участник конкурса".

В номинации "Лучший сыровар" победителями стали:

- I место и денежный приз в размере 1 миллиона рублей получила Ксения Редина (крестьянское фермерское хозяйство "Рузанов Владимир Юрьевич", Самарская область);

- II место и приз 500 тысяч рублей - Ольга Кошелева, глава крестьянского фермерского хозяйства (Чувашская Республика);

- III место и приз 300 тысяч рублей - Светлана Гарагуля, сыровар ООО "Сыры мира" (Республика Адыгея).