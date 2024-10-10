В Тольятти будут судить мужчину, угрожавшего сотруднику "скорой"

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В Тольятти отправили в суд уголовное дело местного жителя, обвиняемого в угрозе нанесении тяжких травм. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.