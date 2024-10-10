В Тольятти будут судить мужчину, угрожавшего сотруднику "скорой"

В Тольятти отправили в суд уголовное дело местного жителя, обвиняемого в угрозе нанесении тяжких травм. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 27 августа 2024 г. мужчина выпивал со знакомыми во дворе. В какой-то момент одному из собутыльников стало плохо, вызвали бригаду "скорой помощи". Прибывший медик начал осматривать мужчину. Обвиняемый же, посчитал, что медик неквалифицированно оказывает помощь, набросился на него, попытался ударить и угрожал расправой.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек