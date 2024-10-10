Страховой Дом ВСК провел HR-форум в Краснодаре

Краснодарский филиал Страхового Дома ВСК выступил организатором конференции решений "Бизнес и люди. Как создавать, мотивировать и удерживать современную команду". В мероприятии приняли участие директора HR-департаментов крупнейших компаний, представители отраслевых сообществ и медицинских учреждений Краснодарского края.

Модераторами форума выступили Лариса Лащенова, директор Краснодарского филиала Страхового Дома ВСК и Анна Фетисова, руководитель управления бизнес-тренеров ВСК Университет.

О ситуации и трендах на рынке труда в 2024 году рассказали эксперты платформы "Авито Работа" — Дмитрий Телегин, региональный представитель в ЮФО и Даниил Макаров, представитель Авито Работы в Нижнем Новгороде.

Представители Страхового Дома ВСК — Степан Лысенко, руководитель Блока организационного развития и управления персоналом и Екатерина Шварц, руководитель направления личного страхования Блока Медицина, — объяснили преимущества дополнительного медицинского страхования (ДМС) как эффективного способа мотивации коллектива. В качестве примера привели опыт работы с ценностями сотрудников ВСК в рамках внутреннего социального проекта "Забота на работе", который включает инициативы по поиску и доставке жизненно важных лекарственных препаратов и модуль психологической поддержки работникам компании и членам их семей.

Как сохранить сотрудника с потенциалом предпринимателя в бизнесе, успешно его развивать и сделать эффективным партнером, рассказала Инна Арендаренко, адвокат, кандидат юридических наук, основатель компании "Золотое правило".

О формировании навыков современного проектного управления в команде говорил Александр Полиди, директор департамента управленческого консалтинга компании АКГ "Ваш СоветникЪ", доктор экономических наук.

Еще один спикер — имиджмейкер Наталья Вяхирева (RICCA) рассказала, как имидж и внешний вид могут повлиять на ход переговоров, расположить и произвести нужное впечатление.

Форум завершился дискуссией о возможностях взаимодействия с сотрудниками через работу с их ценностями.

Официальные партнеры HR-форума — Авито Работа, ЛК Европлан, информационные партнеры — Медиахолдинг "Кубань Сегодня", ЮГОПОЛИС.

"Конференция решений — это большое и важное событие для нашего региона. Сейчас бизнесу особенно важно удерживать опытных управленцев и талантливых специалистов. Для снижения текучести кадров и повышения эффективности сотрудников важен комплексный подход: выстраивание коммуникаций внутри компании, проведение мотивационных мероприятий, "гибкий" социальный пакет. Сегодня соискатели более тщательно подходят к выбору работодателя. Практически 70% сотрудников предприятий считают, что именно заботы о здоровье со стороны работодателя им не хватает и они готовы выбирать работу с меньшей зарплатой, но с включенным в соцпакет ДМС.

На площадке форума мы обсудили ключевые тренды на рынке труда, поделились собственным опытом формирования эффективных HR-решений и договорились укрепить связи, которые способствуют не только привлечению и удержанию кадров, но и росту бизнеса", — подвела итоги Лариса Лащенова.