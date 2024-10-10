Самарская область представляет достижения на агропромышленной выставке "Золотая осень — 2024" в Москве

В Москве открылась XXVI Российская агропромышленная выставка "Золотая осень — 2024", на которой Самарская область демонстрирует продукцию ведущих предприятий агропромышленного комплекса.
В одном из значимых событий сельскохозяйственной сферы принял участие губернатор Вячеслав Федорищев.
Руководитель области представил выставочный стенд Самарской области председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. В этом году на площадке региона свои достижения демонстрируют 18 самарских производителей АПК. Спектр их продукции затрагивает все направления отрасли — от растениеводства до производства сельхозтехники.
Председатель Правительства РФ отметил работу самарских селекционеров, которая особенно актуальная в условиях активного импортозамещения.
Как рассказал глава региона, семенами яровой твердой пшеницы, созданными самарскими селекционерами, засевается 75% площадей под этой культурой в России. За последние 10 лет продовольственного эмбарго стоимость валовой продукции сельского хозяйства Самарской области выросла более чем в два раза. Значительный рост был достигнут в производстве продукции растениеводства: на 45,5% — масличных культур, а зерновых и зернобобовых — на 68,9%.
В числе экспонентов выставки в сфере растениеводства представлены семена перспективных сортов сельскохозяйственных культур, выращенные в Самарском федеральном исследовательском центре Российской академии наук, клубни картофеля собственной селекции от НП "Союз картофелеводов Самарской области", а также минеральные и азотные удобрения, производимые ПАО "КуйбышевАзот".
Особое внимание глава региона уделил производству современной техники, которая является основой успешного сельхозпроизводства. Одним из образцов выставочного стенда стал агродрон "Гектор" S-80, выпускаемый ООО "Транспорт будущего". Изделие оборудовано 40-литровым баком и эффективной системой распыления, что позволяет за час работы обрабатывать до 18-ти гектаров посевных площадей.
Также на выставке свои новейшие достижения продемонстрировали крупные производители сельхозтехники ООО "ПЕГАС-Агро" и ООО "Волгаагромаш". В арсенале продукции, выпускаемой "ПЕГАС-Агро", — самоходный опрыскиватель "Туман", который позволяет решать широкий спектр задач по внесению удобрений и химической защите растений. Компания "Волгаагромаш" производит оборотный модульный плуг "Сириус" повышенной прочности, позволяющий увеличивать качество обработки почвы.
На выставке губернатор отметил, что Самарская область — индустриальный и промышленный регион. При этом сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития. Продовольственная безопасность, обеспечение и качество жизни населения напрямую зависят от эффективной работы и успешного развития аграрного сектора.
Отдельно глава региона подчеркнул, что такие мероприятия позволяют не только увидеть результаты, но и обменяться опытом. "Нам есть над чем работать. Наша задача — привлекать инвестиции, чтобы создавались новые производства", — заключил Вячеслав Федорищев.
Российская агропромышленная выставка продлится в Москве до 12 октября.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами