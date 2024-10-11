Николаю Тарану не удалось взыскать 117 млн руб. с британской A&M

Арбитражный суд Самарской области отказал бывшему владельцу АО "Росскат" Николаю Тарану во взыскании убытков на 117,6 млн руб. с международной консалтинговой компании Alvarez & Marsal (A&M), а также с лиц, аффилированных банку "Траст".

Николай Таран потребовал привлечь к ответственности по долгам компаний, входящих в группу "Росскат", партнерство с ограниченной ответственностью "Альварез энд Марсал Сиайэс ЛЛП" (Великобритания), председателя совета директоров банка "Траст" Александра Меньщикова, бывших руководителей завода Леонида Афендикова и Дениса Макиенко, членов совета директоров Константина Кильдюшева, Дмитрия Михайлова, Григория Стекольщикова, Никиту Гусева и Александра Лункина, ООО Страховая компания "Сбербанк Страхование".

В версии Николая Тарана, взявший под контроль "Росскат" менеджмент банка "Траст" нарочно допустил в 2020 г. дефолт компании по кредитным обязательствам, а также по схеме уклонился от своевременной уплаты налогов. Кроме того, заявитель вменяет в вину ответчикам обесценивание приобретения доли в ООО "Вертикаль", ООО "Импегната", которому принадлежала доля участия в капитале ООО "ПК "Севкабель", ООО "Сарансккабель-500" (акционер ОАО "Завод "Микропровод"). Наконец, Таран обвиняет в выводе 117,6 млн руб. под видом оплаты консалтинговых услуг на счет "Альварез энд Марсал Сиайэс ЛЛП".

В рамках заявления Николая Тарана на имущества и финансы британской компании был наложен арест в пределах предполагаемой суммы ущерба - 117,6 млн рублей.

9 октября самарский арбитраж отказал в иске экс-владельца "Росската" о взыскании указанной суммы. В отдельное производство выделено требование на 4,6 млрд рублей. Ответчиками здесь выступают те же A&M, Александр Меньщиков, Леонид Афендиков и Денис Макиенко. По аналогичному требованию ООО "Росскат-Капитал" взыскивает 4,8 млрд руб. с членов комитета кредиторов "Росската" Татьяны Грязновой, Андрея Кузнецова, Владимира Остудина, Никиты Гусева и Никиты Мерзлякова.