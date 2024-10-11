16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Николаю Тарану не удалось взыскать 117 млн руб. с британской A&M В Самарской области сельхозпроизводители завершают сбор овощных культур В Самарской области продолжается комплексное развитие сельских территорий Тольяттинский "Автотрансформатор" улучшил показатели, внедрив методики бережливого производства В Самаре планируют снести восемь аварийных домов за 7 млн рублей

Экономика и бизнес

Николаю Тарану не удалось взыскать 117 млн руб. с британской A&M

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Арбитражный суд Самарской области отказал бывшему владельцу АО "Росскат" Николаю Тарану во взыскании убытков на 117,6 млн руб. с международной консалтинговой компании Alvarez & Marsal (A&M), а также с лиц, аффилированных банку "Траст".

Николай Таран потребовал привлечь к ответственности по долгам компаний, входящих в группу "Росскат", партнерство с ограниченной ответственностью "Альварез энд Марсал Сиайэс ЛЛП" (Великобритания), председателя совета директоров банка "Траст" Александра Меньщикова, бывших руководителей завода Леонида Афендикова и Дениса Макиенко, членов совета директоров Константина Кильдюшева, Дмитрия Михайлова, Григория Стекольщикова, Никиту Гусева и Александра Лункина, ООО Страховая компания "Сбербанк Страхование".

В версии Николая Тарана, взявший под контроль "Росскат" менеджмент банка "Траст" нарочно допустил в 2020 г. дефолт компании по кредитным обязательствам, а также по схеме уклонился от своевременной уплаты налогов. Кроме того, заявитель вменяет в вину ответчикам обесценивание приобретения доли в ООО "Вертикаль", ООО "Импегната", которому принадлежала доля участия в капитале ООО "ПК "Севкабель", ООО "Сарансккабель-500" (акционер ОАО "Завод "Микропровод"). Наконец, Таран обвиняет в выводе 117,6 млн руб. под видом оплаты консалтинговых услуг на счет "Альварез энд Марсал Сиайэс ЛЛП".

В рамках заявления Николая Тарана на имущества и финансы британской компании был наложен арест в пределах предполагаемой суммы ущерба - 117,6 млн рублей.

9 октября самарский арбитраж отказал в иске экс-владельца "Росската" о взыскании указанной суммы. В отдельное производство выделено требование на 4,6 млрд рублей. Ответчиками здесь выступают те же A&M, Александр Меньщиков, Леонид Афендиков и Денис Макиенко. По аналогичному требованию ООО "Росскат-Капитал" взыскивает 4,8 млрд руб. с членов комитета кредиторов "Росската" Татьяны Грязновой, Андрея Кузнецова, Владимира Остудина, Никиты Гусева и Никиты Мерзлякова. 

Alvarez & Marsal (A&M) - международная компания, специализирующаяся на банкротствах и реструктуризациях. Известна по управлению оборотами и повышению производительности ряда крупных предприятий США и других стран: Lehman Brothers, HealthSouth, Tribune Company, Warnaco, Interstate Bakeries, Target, Darden Restaurants и Артур Андерсен. В российских СМИ сообщалось, что клиентами A&M также были Сбербанк, Промсвязьбанк, группа Е4, CEDC, Юлмарт, "Дикая Орхидея" и другие.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №27

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Фото на сайте

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Многолюдная и изобильная: публикуем 35 ярких фото с Поволжской агропромышленной выставки

Многолюдная и изобильная: публикуем 35 ярких фото с Поволжской агропромышленной выставки

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3