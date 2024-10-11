На парте — весы и касса: показываем, как преобразились аудитории СТЭКа по проекту «Профессионалитет»

Самарский торгово-экономический колледж (СТЭК) без преувеличения переживает второе рождение. Учреждение среднего профессионального образования стало ядром образовательного кластера по федеральному проекту «Профессионалитет». Колледж получил финансирование, которое позволило кардинально изменить не только внешний облик корпуса на Антонова-Овсеенко, но и оснастить современным оборудованием аудитории по нескольким специальностям. Мы побывали в новых классах и узнали о том, как изменился учебный процесс.

Федеральный проект "Профессионалитет" реализуется в России с 2022 года. Главная его цель — коренным образом изменить ситуацию на рынке труда: повысить престиж рабочих профессий и в короткие сроки подготовить квалифицированный персонал для реального сектора экономики.

"Профессионалитет" объединяет вместе учреждения среднего профессионального образования (СПО) и предприятия.

Квалифицированные кадры — на производство: как в Самарской области меняется система профессионального образования Получить актуальную рабочую профессию в короткий срок, учиться в аудиториях с современным оборудованием, работать в мастерских на высокотехнологичных станках — такие возможности дает федеральный проект «Профессионалитет». Самарская область — активный его участник. Как изменилась жизнь студентов, занятых в учебных программах «Профессионалитета»? Какие предприятия поддерживают проект? Мы поговорили с руководителем Самарского управления регионального Министерства образования и науки Верой Халаевой и узнали ответы на эти и другие вопросы из первых уст.

На основе колледжа-ядра кластера и опорного работодателя создается кластер, в который входят в формате сетевого взаимодействия еще несколько колледжей региона и заинтересованные работодатели.

Самарская область — активный участник "Профессионалитета". Сегодня в регионе создано 5 кластеров, охватывающих 26 колледжей и техникумов: "Машиностроение", "Железнодорожный транспорт", "Строительство", "Правоохранительная сфера и управление", "Педагогика".

Самарский торгово-экономический колледж стал ядром кластера "Управление и Право" для отрасли "Правоохранительная сфера и управление". Опорный работодатель — ПАО "Сбербанк".

На средства "Профессионалитета" был капитально отремонтирован корпус колледжа на Антнова-Овсеенко. Фото предоставлено СТЭК



Также в кластер входят 6 партнеров-учреждений СПО (Поволжский государственный колледж, Безенчукский аграрный техникум, Самарский социально-педагогический колледж, колледж "МИР", Самарский государственный колледж, Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж) и 8 работодателей (ПАО "Сбербанк", ООО "METRO Кэш энд Керри", ЗАО "Тандер", ООО "Весна", ООО "Русское подворье", общественная организация "Союз юристов Самарской области", УМВД России по городу Самаре, центр социального обслуживания "Ровесник").

Работодатели принимают активное участие в формировании программ обучения. Поэтому студенты по "Профессионалитету" в рамках одной специальности могут получить несколько профессий. "Например, у экономистов по стандарту предполагается одна профессия — Кассир. Но по согласованию с работодателем студенты получат дополнительную профессию — Статистик", — рассказала исполняющий обязанности директора СТЭКа Людмила Панкратова.

И.о. директора СТЭКа Людмила Панкратова. Фото предоставлено СТЭК

На финансирование, которое получил колледж по "Профессионалитету", был полностью отремонтирован и утеплен фасад корпуса СТЭКа на Антонова-Овсеенко. Во всем здании установили стеклопакеты, отремонтировали холлы и коридоры, лестничные клетки, нанесли брендирование, закупили мебель и полностью обновили третий этаж корпуса. Здесь и располагаются аудитории с современным оборудованием для трех образовательных программ "Профессионалитета": "Экономика и бухгалтерский учет", "Торговое дело", "Правоохранительная деятельность".

На стены колледжа нанесли брендирование. Фото предоставлено СТЭК

Фото предоставлено СТЭК

В кабинете огневой подготовки и оказания первой медицинской помощи для студентов закупили электронный тир, сборно-разборные и электронные пистолеты и автоматы, манекены для оказания первой помощи.

"Здесь ребята, которые выбрали данную специальность, разбирают и собирают оружие, учатся стрелять. А с помощью электронного манекена отрабатывают навыки оказания первой медицинской помощи. Особенность манекена в том, что как только студенты что-то делают неправильно, он начинает подавать звуковой сигнал", — пояснила Людмила Александровна.

Фото предоставлено СТЭК

Отдельный класс выделен для криминалистического полигона. Здесь обустроена имитация квартиры со всей обстановкой. Студенты будут учиться правильно проводить осмотр места происшествия в спальне и кухне, а также составлять протоколы. При изъятии улик и следов с места происшествия они могут использовать несколько видов криминалистических чемоданов со специализированным оборудованием.

Фото предоставлено СТЭК

В процессе обучения каждый студент "побывает" в различных ролях — следователя, криминалиста, оперуполномоченного и т. д. На уроках используется макет места преступления с голосовым сопровождением: программа подсказывает студенту, что нужно записать в протоколе, если преступление произошло в квартире, в гараже, в переулке.

Фото предоставлено СТЭК

В кабинете тактико-специальной подготовки студенты получат навыки использования квадрокоптеров и досмотровых средств. Наглядно представлены средства защиты сотрудников правоохранительных органов — щиты, каски, бронежилеты и другие спецсредства.

Фото: Татьяна Плотникова

Следующая аудитория — это большой класс с местами, полностью оборудованными для работы бухгалтера. Здесь ноутбуки с регулярно обновляемым программным обеспечением 1С, принтер/сканер, детектор банкнот. В этом же кабинете, который по площади специально рассчитан на размещение одномоментно всей группы, проводится демонстрационный экзамен.

В кабинете, где учатся специалисты Торгового дела, на каждом столе все необходимое для работы в будущем: весы, кассовый аппарат и детектор банкнот.

Фото: Татьяна Плотникова

Таким образом учебные программы "Профессионалитета" становятся более насыщенными и позволяют студентам максимально погрузиться в профессию. А тесное взаимодействие с работодателем во время обучения гарантирует трудоустройство выпускника колледжа по специальности и дальнейшее развитие карьеры.