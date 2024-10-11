Квалифицированные кадры — на производство: как в Самарской области меняется система профессионального образования

Получить актуальную рабочую профессию в короткий срок, учиться в аудиториях с современным оборудованием, работать в мастерских на высокотехнологичных станках — такие возможности дает федеральный проект «Профессионалитет». Самарская область — активный его участник. Как изменилась жизнь студентов, занятых в учебных программах «Профессионалитета»? Какие предприятия поддерживают проект? Мы поговорили с руководителем Самарского управления регионального Министерства образования и науки Верой Халаевой и узнали ответы на эти и другие вопросы из первых уст.

Федеральный проект "Профессионалитет" стал драйвером комплексной перезагрузки системы среднего профобразования. Ключевая его задача — обеспечить предприятия достаточным количеством квалифицированных специалистов. Для этого были созданы образовательно-производственные кластеры на базе учреждений среднего профессионального образования с обязательным участием организаций реального сектора экономики.

Как рассказала Вера Халаева, все колледжи и предприятия, входящие в кластер, подписывают партнерское соглашение, по которому работодатели принимают участие в разработке и реализации образовательных программ, определяют нужное оснащение площадок по видам работ, привлекают своих работников к обучению и наставничеству на производстве.

Вера Ивановна Халаева рссказала, что работодатели активно участвуют в проекте "Профессионалитет". Фото: Ирина Попова



В кластере выделяется колледж, который модернизируют под ключ. В этом колледже при непосредственном участии опорного работодателя формируются управленческая структура, педагогический состав, разрабатываются новое содержание и структура образовательных программ, создаются учебно-производственные комплексы.

В рамках "Профессионалитета" в колледжи внедрены новые, интенсивные образовательные программы, ориентированные на потребности отраслевых рынков труда и конкретных предприятий.

Весь педагогический состав кластера проходит обучение по компетенциям, необходимым для эффективной реализации федерального проекта "Профессионалитет".

"Это очень серьезное курсовое обучение, которое состоит их трех этапов. В программу вошли не только вопросы образовательной деятельности. Много внимания было уделено управленческим навыкам работы с командой, с проектом, психологической подготовке студента. Также педагогов обучали работать с современными компьютерными программами", — пояснила Вера Ивановна.

Сегодня в Самарской области проект поддерживают более 30 работодателей, среди которых РКЦ "Прогресс", ПАО "Сбербанк", ПАО ОДК "Кузнецов", "Metro", АО "Тяжмаш", АО "Салют", ассоциация "Национальное объединение строителей". Создано 5 образовательно-производственных кластеров, охватывающих 26 колледжей и техникумов: "Машиностроение", "Железнодорожный транспорт", "Строительство", "Правоохранительная сфера и управление", "Педагогика".

Одним из первых участников проекта был Поволжский государственный колледж (ПГК), который стал ядром кластера для машиностроения (ключевой партнер-работодатель ПАО "ОДК "Кузнецов"). В кластер также вошли еще 6 учреждений среднего профессионального образования (СПО) и 7 предприятий-партнеров.

Студенты ПГК получили возможность практиковаться на современных станках. Фото предоставлено ПГК.



Образовательное учреждение получило грант в 100 млн рублей на капитальный ремонт здания и закупку оборудования. Параллельно колледжу перечислили финансирование из регионального бюджета. Также были использованы внебюджетные средства учебного заведения и работодателя. Общая сумма, которую ПГК аккумулировал по проекту "Профессионалитет", составила около 130 млн рублей. На эти средства был проведен капитальный ремонт здания колледжа, закуплено оборудование — аналогичное тому, с каким выпускникам колледжа предстоит работать в будущем.

Фото предоставлено ПГК.

В 2023 году ПГК выпустил первых 17 студентов, которые окончили программу "Профессионалитета" и стали дипломированными операторами станков с программным управлением. Всем ребятам гарантировано трудоустройство на оборонно-промышленных предприятиях региона.

Фото предоставлено ПГК

"В 2024 году мы сделали еще один огромный шаг вперед в проекте "Профессионалитет": еще три образовательных организации выиграли гранты. Это "Строительно-энергетический колледж имени Мачнева", "Самарский социально-педагогический колледж" и "Самарский торгово-экономический колледж", — сообщила Вера Халаева.

Строительно-энергический колледж стал ядром образовательно-производственного кластера "Строительство", выпускники которого станут техниками, мастерами систем ЖКХ, электромонтерами. Опорный работодатель — ассоциация "Саморегулируемая организация "Средневолгстрой". Партнерами колледжа по "Профессионалитету" стали 8 СПО и работодатели: члены ассоциации "Национальное объединение строителей".

Социально-педагогический колледж объединил 7 СПО и 11 образовательных организаций в кластер "Образование". Студенты получат профессию воспитателя детского сада, учителя начальных классов и смогут сразу начать работу без дополнительной адаптации.

На базе "Самарского торгово-экономического колледжа" создан кластер "Правоохранительная сфера и управление". В него входят 5 СПО и 8 работодателей. Здесь идет обучение профессиям кассира, бухгалтера, статистика, продавца продовольственных товаров, кассира торгового зала и юриста.

Фото предоставлено СТЭК

Формат образовательного кластера позволяет вовлечь в "Профессионалитет" и студентов, которые учатся в СПО-партнерах. Ребята проходят практику, сдают экзамены, работают в мастерских опорного колледжа. Налажена профориентационная работа со школьниками 9 и 11 классов, которые посещают колледжи "Профессионалитета" с экскурсиями.

"Во всех образовательных учреждениях созданы комфортные условия, аудитории и мастерские оборудованы по последнему слову техники. Студенты работают с современными компьютерными программами. У ребят есть возможность заниматься проектной деятельностью, осваивать дополнительные профессии. И, конечно, меняется отношение студентов к учебе: им стало интересно учиться, потому что они уже четко понимают, в какой сфере, на каком именно предприятии смогут применить свои навыки. А предприятия охотно принимают на работу молодых специалистов", — отметила Вера Халаева.

Самарская область продолжит конкурсное участие в федеральных отборах для получения возможности дальнейшего развития проекта "Профессионалитет". В перспективе — создание образовательных кластеров для химической, топливно-энергетической, сельскохозяйственной, медицинской и туристической отраслей, где будут подготовлены молодые кадры, необходимые экономике региона.