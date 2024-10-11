Квалифицированные кадры — на производство: как в Самарской области меняется система профессионального образования

Получить актуальную рабочую профессию в короткий срок, учиться в аудиториях с современным оборудованием, работать в мастерских на высокотехнологичных станках — такие возможности дает федеральный проект «Профессионалитет». Самарская область — активный его участник. Как изменилась жизнь студентов, занятых в учебных программах «Профессионалитета»? Какие предприятия поддерживают проект? Мы поговорили с руководителем Самарского управления регионального Министерства образования и науки Верой Халаевой и узнали ответы на эти и другие вопросы из первых уст.
Федеральный проект "Профессионалитет" стал драйвером комплексной перезагрузки системы среднего профобразования. Ключевая его задача — обеспечить предприятия достаточным количеством квалифицированных специалистов. Для этого были созданы образовательно-производственные кластеры на базе учреждений среднего профессионального образования с обязательным участием организаций реального сектора экономики.
Как рассказала Вера Халаева, все колледжи и предприятия, входящие в кластер, подписывают партнерское соглашение, по которому работодатели принимают участие в разработке и реализации образовательных программ, определяют нужное оснащение площадок по видам работ, привлекают своих работников к обучению и наставничеству на производстве.
В кластере выделяется колледж, который модернизируют под ключ. В этом колледже при непосредственном участии опорного работодателя формируются управленческая структура, педагогический состав, разрабатываются новое содержание и структура образовательных программ, создаются учебно-производственные комплексы.
В рамках "Профессионалитета" в колледжи внедрены новые, интенсивные образовательные программы, ориентированные на потребности отраслевых рынков труда и конкретных предприятий.
Весь педагогический состав кластера проходит обучение по компетенциям, необходимым для эффективной реализации федерального проекта "Профессионалитет".
"Это очень серьезное курсовое обучение, которое состоит их трех этапов. В программу вошли не только вопросы образовательной деятельности. Много внимания было уделено управленческим навыкам работы с командой, с проектом, психологической подготовке студента. Также педагогов обучали работать с современными компьютерными программами", — пояснила Вера Ивановна.
Сегодня в Самарской области проект поддерживают более 30 работодателей, среди которых РКЦ "Прогресс", ПАО "Сбербанк", ПАО ОДК "Кузнецов", "Metro", АО "Тяжмаш", АО "Салют", ассоциация "Национальное объединение строителей". Создано 5 образовательно-производственных кластеров, охватывающих 26 колледжей и техникумов: "Машиностроение", "Железнодорожный транспорт", "Строительство", "Правоохранительная сфера и управление", "Педагогика".
Одним из первых участников проекта был Поволжский государственный колледж (ПГК), который стал ядром кластера для машиностроения (ключевой партнер-работодатель ПАО "ОДК "Кузнецов"). В кластер также вошли еще 6 учреждений среднего профессионального образования (СПО) и 7 предприятий-партнеров.
Образовательное учреждение получило грант в 100 млн рублей на капитальный ремонт здания и закупку оборудования. Параллельно колледжу перечислили финансирование из регионального бюджета. Также были использованы внебюджетные средства учебного заведения и работодателя. Общая сумма, которую ПГК аккумулировал по проекту "Профессионалитет", составила около 130 млн рублей. На эти средства был проведен капитальный ремонт здания колледжа, закуплено оборудование — аналогичное тому, с каким выпускникам колледжа предстоит работать в будущем.
В 2023 году ПГК выпустил первых 17 студентов, которые окончили программу "Профессионалитета" и стали дипломированными операторами станков с программным управлением. Всем ребятам гарантировано трудоустройство на оборонно-промышленных предприятиях региона.
"В 2024 году мы сделали еще один огромный шаг вперед в проекте "Профессионалитет": еще три образовательных организации выиграли гранты. Это "Строительно-энергетический колледж имени Мачнева", "Самарский социально-педагогический колледж" и "Самарский торгово-экономический колледж", — сообщила Вера Халаева.
Строительно-энергический колледж стал ядром образовательно-производственного кластера "Строительство", выпускники которого станут техниками, мастерами систем ЖКХ, электромонтерами. Опорный работодатель — ассоциация "Саморегулируемая организация "Средневолгстрой". Партнерами колледжа по "Профессионалитету" стали 8 СПО и работодатели: члены ассоциации "Национальное объединение строителей".
Социально-педагогический колледж объединил 7 СПО и 11 образовательных организаций в кластер "Образование". Студенты получат профессию воспитателя детского сада, учителя начальных классов и смогут сразу начать работу без дополнительной адаптации.
На базе "Самарского торгово-экономического колледжа" создан кластер "Правоохранительная сфера и управление". В него входят 5 СПО и 8 работодателей. Здесь идет обучение профессиям кассира, бухгалтера, статистика, продавца продовольственных товаров, кассира торгового зала и юриста.
Формат образовательного кластера позволяет вовлечь в "Профессионалитет" и студентов, которые учатся в СПО-партнерах. Ребята проходят практику, сдают экзамены, работают в мастерских опорного колледжа. Налажена профориентационная работа со школьниками 9 и 11 классов, которые посещают колледжи "Профессионалитета" с экскурсиями.
"Во всех образовательных учреждениях созданы комфортные условия, аудитории и мастерские оборудованы по последнему слову техники. Студенты работают с современными компьютерными программами. У ребят есть возможность заниматься проектной деятельностью, осваивать дополнительные профессии. И, конечно, меняется отношение студентов к учебе: им стало интересно учиться, потому что они уже четко понимают, в какой сфере, на каком именно предприятии смогут применить свои навыки. А предприятия охотно принимают на работу молодых специалистов", — отметила Вера Халаева.
Самарская область продолжит конкурсное участие в федеральных отборах для получения возможности дальнейшего развития проекта "Профессионалитет". В перспективе — создание образовательных кластеров для химической, топливно-энергетической, сельскохозяйственной, медицинской и туристической отраслей, где будут подготовлены молодые кадры, необходимые экономике региона.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.