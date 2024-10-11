Обеспечить работодателей кадрами: колледж Мачнева начал готовить студентов по программам «Профессионалитета»

И проект разработать, и смету составить, и домофон подключить, и штукатурку нанести – этому и многому другому научатся вчерашние девятиклассники и одиннадцатиклассники в «Самарском строительно-энергетическом колледже имени Мачнева». С 2024 года учреждение средне-профессионального образования стало участником федерального проекта «Профессионалитет». Какие ресурсы получил колледж и как изменился учебный процесс? Об этом – в нашем материале.

Самарская область принимает участие в "Профессионалитете" с 2022 года. Главная цель проекта — в короткие сроки обеспечить работодателя квалифицированными специалистами, которые сразу, без дополнительной адаптации, смогут начать трудовую деятельность.

Квалифицированные кадры — на производство: как в Самарской области меняется система профессионального образования Получить актуальную рабочую профессию в короткий срок, учиться в аудиториях с современным оборудованием, работать в мастерских на высокотехнологичных станках — такие возможности дает федеральный проект «Профессионалитет». Самарская область — активный его участник. Как изменилась жизнь студентов, занятых в учебных программах «Профессионалитета»? Какие предприятия поддерживают проект? Мы поговорили с руководителем Самарского управления регионального Министерства образования и науки Верой Халаевой и узнали ответы на эти и другие вопросы из первых уст.

Рынок труда значительно изменился за последние несколько лет. Если раньше к работодателю выстраивалась очередь из соискателей, и он выбирал наиболее подходящего, то сегодня наоборот предприятия выстраиваются в очередь, потому что на рынке не хватает кадров для рабочих профессий.

"Профессионалитет" призван в корне изменить эту ситуацию. Проект подразумевает обязательное сотрудничество учреждений среднего профессионального образования (СПО) и предприятий. Базовый колледж и опорный работодатель создают производственно-образовательный кластер, в который входят учреждения-партнеры СПО и к которому могут присоединиться заинтересованные предприятия. На глубокую модернизацию колледжа, который является ядром кластера, финансирование выделяют федеральный, региональный бюджеты, работодатели, а также используются внебюджетные средства образовательного учреждения.

"Строительно-энергический колледж имени Мачнева" (СЭК) стал ядром образовательно-производственного кластера "Строительство". Опорный работодатель — ассоциация "Саморегулируемая организация "СредВолгСтрой". Партнерами колледжа по "Профессионалитету" стали 8 учреждений СПО и организации — члены ассоциации "Национальное объединение строителей".

По словам директора колледжа Владимира Бочкова, к кластеру недавно присоединились еще 4 работодателя: СРО "Самарская гильдия строителей", ПАО "Т-Плюс", ПАО "Россети-Волга", АО "ГК "Элекрощит" — ТМ Самара".







По согласованию с предприятиями-работодателями определены программы, по которым студенты учатся в рамках "Профессионалитета": "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", "Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома", "Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства", "Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования" и "Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования".

Кадровый состав педагогических работников прошел переподготовку и повышение квалификации.

"Всю нашу команду практически год обучали тонкостями работы с проектом "Профессионалитет". Также проходили специальную подготовку и действующие сотрудники предприятий-партнеров, так как они будут преподавать в колледже несколько дисциплин", — отметил Владимир Иванович.

Директор СЭКа Владимир Иванович Бочков. Фото: Ирина Попова



В базовом колледже по "Профессионалитету" был капитально отремонтирован один из корпусов от фундамента до кровли.

"Также мы значительно обновили инженерные сети, материально-техническую базу: закупили мебель, стенды, оснастили мастерские, оборудовали более 100 рабочих мест с компьютерами и современным программным обеспечением", — рассказал директор СЭКа.

Например, места с компьютерами для различных расчетов и проектирования зданий появились в лаборатории информационного сопровождения объектов капитального строительства и ЖКХ.

Класс с оборудованными компьютерами рабочими местами

А в лаборатории организации строительного производства построили два тренировочных макета квартир в натуральную величину: в чистовой и черновой отделке.

Эти двери ведут в "квартиры" с черновой и чистовой отделкой. Фото: Татьяна Плотникова

"Ребята проводят нужные замеры в "квартирах", рассчитывают, сколько и каких материалов нужно для чистовой отделки, составляют план работ, график производства и так далее", — пояснил директор СЭКа.

Комната с черновой отделкой. Фото: Татьяна Плотникова

Чистовая отделка: помещение кухни

Чистовая отделка: помещение санузла. Фото: Татьяна Плотникова

В аудитории проектирования и монтажа слаботочных систем создана целая лаборатория для будущих электромонтеров.

А занятия здесь ведет выпускник колледжа Максим Севостьянов. Он рассказывает, что с появлением специальных стендов и оборудования интерес студентов к учебе увеличился.

"Я даю им задание, они задумываются, прикидывают, как его лучше выполнить. Начинают искать информацию и таким образом развивают свое мышление. Большим подспорьем стали и ноутбуки с функциями программирования. С их помощью студенты изучают различные схемы, рисуют и т. д.", — поделился своими наблюдениями Максим Олегович.

Педагог Максим Севостьянов часто ставит своим ученикам задачи со звездочкой. Фото: Татьяна Плотникова

В аудитории "Сметное дело. Разработка архитектурно-строительных чертежей. Расчет строительных конструкций" студенты также работают каждый за отдельным компьютером. В помощь педагогу в классе установлены несколько интерактивных панелей, на которые выводятся учебные материалы. Чертежи здесь же можно распечатать на плоттере.

Всеми этими и другими ресурсами могут пользоваться не только студенты базового колледжа, но и колледжей-партнеров: 4 в Тольятти и 4 в Самаре.

"Мы заключили договоры о сетевом взаимодействии, по которым студенты из колледжей-партнеров приезжают сюда, приобретают практические навыки в наших новых зонах по видам работ, или наши педагоги с ними занимаются дистанционно", — сообщил Владимир Бочков.

В 2024 году всего на программы "Профессионалитета" в целом по кластеру поступило 800 студентов, в СЭК — 225. И у молодежи растет спрос на те профессии, которые можно приобрести в рамках проекта "Профессионалитет".

"В этом году по нашей основной специальности — "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" — колледж набрал три группы: 75 человек. Я посмотрел их рейтинг. У последнего, 75-го ребенка в списке балл аттестата 4,2. А в верхней части рейтинга и аттестаты с отличием есть", — рассказал директор СЭКа.

Проект "Профессионалитет" рассчитан на 3 года. Одним из главных показателей успешности станет трудоустройство 85% выпускников СЭКа на предприятия реального сектора экономики из числа партнеров кластера.