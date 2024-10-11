Обеспечить работодателей кадрами: колледж Мачнева начал готовить студентов по программам «Профессионалитета»

И проект разработать, и смету составить, и домофон подключить, и штукатурку нанести – этому и многому другому научатся вчерашние девятиклассники и одиннадцатиклассники в «Самарском строительно-энергетическом колледже имени Мачнева». С 2024 года учреждение средне-профессионального образования стало участником федерального проекта «Профессионалитет». Какие ресурсы получил колледж и как изменился учебный процесс? Об этом – в нашем материале.
Самарская область принимает участие в "Профессионалитете" с 2022 года. Главная цель проекта — в короткие сроки обеспечить работодателя квалифицированными специалистами, которые сразу, без дополнительной адаптации, смогут начать трудовую деятельность.
Рынок труда значительно изменился за последние несколько лет. Если раньше к работодателю выстраивалась очередь из соискателей, и он выбирал наиболее подходящего, то сегодня наоборот предприятия выстраиваются в очередь, потому что на рынке не хватает кадров для рабочих профессий.
"Профессионалитет" призван в корне изменить эту ситуацию. Проект подразумевает обязательное сотрудничество учреждений среднего профессионального образования (СПО) и предприятий. Базовый колледж и опорный работодатель создают производственно-образовательный кластер, в который входят учреждения-партнеры СПО и к которому могут присоединиться заинтересованные предприятия. На глубокую модернизацию колледжа, который является ядром кластера, финансирование выделяют федеральный, региональный бюджеты, работодатели, а также используются внебюджетные средства образовательного учреждения.
"Строительно-энергический колледж имени Мачнева" (СЭК) стал ядром образовательно-производственного кластера "Строительство". Опорный работодатель — ассоциация "Саморегулируемая организация "СредВолгСтрой". Партнерами колледжа по "Профессионалитету" стали 8 учреждений СПО и организации — члены ассоциации "Национальное объединение строителей".
По словам директора колледжа Владимира Бочкова, к кластеру недавно присоединились еще 4 работодателя: СРО "Самарская гильдия строителей", ПАО "Т-Плюс", ПАО "Россети-Волга", АО "ГК "Элекрощит" — ТМ Самара".
Предприятия-партнеры кластера имеют возможность заключить целевой договор со студентом, которого во время учебы работодатель может простимулировать, например, именной ежемесячной стипендией или повышенной стипендией за высокие результаты по итогам сдачи экзаменов. После окончания колледжа выпускник гарантированно получает рабочее место на предприятии и должен отработать на нем не менее трех лет.
По согласованию с предприятиями-работодателями определены программы, по которым студенты учатся в рамках "Профессионалитета": "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", "Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома", "Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства", "Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования" и "Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования".
Кадровый состав педагогических работников прошел переподготовку и повышение квалификации.
"Всю нашу команду практически год обучали тонкостями работы с проектом "Профессионалитет". Также проходили специальную подготовку и действующие сотрудники предприятий-партнеров, так как они будут преподавать в колледже несколько дисциплин", — отметил Владимир Иванович.
В базовом колледже по "Профессионалитету" был капитально отремонтирован один из корпусов от фундамента до кровли.
"Также мы значительно обновили инженерные сети, материально-техническую базу: закупили мебель, стенды, оснастили мастерские, оборудовали более 100 рабочих мест с компьютерами и современным программным обеспечением", — рассказал директор СЭКа.
Например, места с компьютерами для различных расчетов и проектирования зданий появились в лаборатории информационного сопровождения объектов капитального строительства и ЖКХ.
А в лаборатории организации строительного производства построили два тренировочных макета квартир в натуральную величину: в чистовой и черновой отделке.
"Ребята проводят нужные замеры в "квартирах", рассчитывают, сколько и каких материалов нужно для чистовой отделки, составляют план работ, график производства и так далее", — пояснил директор СЭКа.
В аудитории проектирования и монтажа слаботочных систем создана целая лаборатория для будущих электромонтеров.
А занятия здесь ведет выпускник колледжа Максим Севостьянов. Он рассказывает, что с появлением специальных стендов и оборудования интерес студентов к учебе увеличился.
"Я даю им задание, они задумываются, прикидывают, как его лучше выполнить. Начинают искать информацию и таким образом развивают свое мышление. Большим подспорьем стали и ноутбуки с функциями программирования. С их помощью студенты изучают различные схемы, рисуют и т. д.", — поделился своими наблюдениями Максим Олегович.
В аудитории "Сметное дело. Разработка архитектурно-строительных чертежей. Расчет строительных конструкций" студенты также работают каждый за отдельным компьютером. В помощь педагогу в классе установлены несколько интерактивных панелей, на которые выводятся учебные материалы. Чертежи здесь же можно распечатать на плоттере.
Всеми этими и другими ресурсами могут пользоваться не только студенты базового колледжа, но и колледжей-партнеров: 4 в Тольятти и 4 в Самаре.
"Мы заключили договоры о сетевом взаимодействии, по которым студенты из колледжей-партнеров приезжают сюда, приобретают практические навыки в наших новых зонах по видам работ, или наши педагоги с ними занимаются дистанционно", — сообщил Владимир Бочков.
В 2024 году всего на программы "Профессионалитета" в целом по кластеру поступило 800 студентов, в СЭК — 225. И у молодежи растет спрос на те профессии, которые можно приобрести в рамках проекта "Профессионалитет".
"В этом году по нашей основной специальности — "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" — колледж набрал три группы: 75 человек. Я посмотрел их рейтинг. У последнего, 75-го ребенка в списке балл аттестата 4,2. А в верхней части рейтинга и аттестаты с отличием есть", — рассказал директор СЭКа.
Проект "Профессионалитет" рассчитан на 3 года. Одним из главных показателей успешности станет трудоустройство 85% выпускников СЭКа на предприятия реального сектора экономики из числа партнеров кластера.
На сегодняшний день в Самарской области создано 3 образовательно-производственных и 2 образовательных кластера, охватывающих 26 колледжей и техникумов: "Машиностроение", "Железнодорожный транспорт", "Строительство", "Правоохранительная сфера и управление", "Педагогика".