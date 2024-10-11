В Самаре временно изменится схема движения двух автобусов

В связи с проведением аварийных работ на водопроводе по ул. Паровозной, 5 до 22:00 14 октября изменятся трассы следования автобусных маршрутов №№ 3 и 13. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Движение будет осуществляться:

№ 3 — в прямом направлении от остановки "ул. Железноводская" до пл. Революции, в обратном с ООТ "ул. Железноводская" до пл. Революции;

№ 13 — в прямом направлении от Губернского рынка до остановки "ул. Железноводская", в обратном — с ООТ "ул. Железноводская" до Губернского рынка.