Стартовал пятый сезон "Цифрового Диктанта"

В четверг, 10 октября, в Москве открылся пятый сезон Всероссийской акции "Цифровой Диктант". Акция признана самой масштабной в России проверкой знаний в области цифровой грамотности. В диктанте, который пройдет с 10 по 28 октября, наравне со всей Россией могут принять участие жители Самарской области.

Пройти Цифровой Диктант и проверить себя на знание основ цифровой грамотности можно на официальном сайте цифровойдиктант.рф. Также на официальном сайте акции работает интерактивная карта, которая показывает работу очных региональных площадок, где каждый сможет пройти Цифровой Диктант, а также послушать образовательные лекции и мастер-классы.

Ведущими официального открытия пятого сезона акции в формате ток-шоу стали директор РАЭК, идеолог акции Сергей Гребенников и амбассадор RUTUBE, телеведущая, блогер, комик Женя Искандарова. В рамках ток-шоу представители бизнеса и государства рассказали о главных целях проведения акции на этот год и вспомнили успехи прошлого сезона.

С приветственным словом к участникам обратился Евгений Хасин, врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России: "Цифровой Диктант — это не просто тестирование, а значимое мероприятие. Учиться никогда не поздно, и в цифровой грамотности делать это нужно непрерывно, так как развиваются технологии, навыки и возможности. Акция предоставляет уникальную возможность для граждан всех возрастов — от школьников до пожилых людей — для всех, кто занимается цифровой деятельностью, стать грамотнее. Желаю каждому участнику успешного прохождения диктанта и приобретения нового ценного опыта".

Организатором акции в этом году является Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). О том, почему быть грамотным в сети — это один из важнейших навыков современности рассказал директор РАЭК и идеолог Цифрового Диктанта Сергей Гребенников.

"От Калининграда до Сахалина стартовала Всероссийская акция "Цифровой Диктант", а это значит, что каждый сможет проверить себя на знание основ цифровой грамотности. В первые часы с момента открытия акцию прошли уже более 50 тысяч человек. Это отличный результат для старта, который мы будем приумножать. В этом году акцию смогут пройти еще большее количество людей, поскольку сайт проекта адаптирован для людей с ОВЗ. Уверен, что Всероссийская акция "Цифровой Диктант" сможет помочь в создании безопасного интернет-пространства для каждого пользователя рунета, детей и взрослых, а также поможет обществу, бизнесу и государству в борьбе с киберугрозами в сети", — отметил Сергей Гребенников, директор РАЭК.

Аналитическим партнером акции в этом году выступает АНО "Цифровая экономика". Гостем эфира стал генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко, который рассказал про важность изучения цифровой грамотности среди госслужащих: "Сегодня повышать уровень цифровой грамотности нужно повсеместно — грамотный пользователь двигает технологии вперед и приближает нашу страну к достижению глобальной цели по достижению технологического лидерства. Очевидно, что замерять уровень цифровой грамотности важно и среди тех, кто занимается регулированием отрасли высоких технологий, цифровой трансформацией регионов и территорий — среди чиновников. Тогда мы сможем добиться симбиоза, когда те, кто технологии создают, потребляют, регулируют находятся в едином информационном поле, понимают, что и как нужно развивать, продвигать, использовать".

В этом году акцию поддерживает первое в России физическое пространство, посвященное кибербезопасности — Кибердом.

"Наш мозг почти не поменялся за 40 000 лет. Мы во многом остались аналоговыми существами, хотя реальность давно разделилась на аналоговую и цифровую и существенно меняется практически каждые четыре года. Как вид, мы не способны спокойно жить в обоих мирах без дополнительных усилий со стороны каждого из нас, нам жизненно необходима киберграмотность. "Как защититься в сети" больше не пустой лозунг из плохой социальной рекламы, собранной на коленке, а необходимый минимум для каждого человека, независимо от пола, возраста, профессии и рода деятельности. В кибермире мы проводим больше половины жизни, по 8-12 часов каждый день, и так же, как мы защищаемся от холодов шапками и шарфами, нужно уметь избегать "киберобморожений", — отметил Сергей Калмыков, генеральный директор Кибердома.

Ежегодно свои двери для проведения Цифровой Диктанта открывают образовательные учреждения — школы, университеты, а также библиотеки. В 2024 г. Цифровой Диктант жители регионов смогут пройти в сотнях библиотек в разных уголках страны.

"Всероссийская акция "Цифровой диктант" проводится с 2019 г., и уже четвертый год Российская государственная библиотека для молодежи выступает партнером акции и координатором ее проведения в библиотеках страны. Работа библиотек по повышению цифровой грамотности населения как никогда востребована и важна. Участие в подобных акциях позволяет библиотекам продемонстрировать свой потенциал как интеллектуального и информационного центра, заинтересованного в развитии цифровой грамотности населения и имеющего для этого необходимые ресурсы", — заявила Ирина Михнова, директор Российской государственной библиотеки для молодежи.

В студии также обсудили вопросы тестирование качества цифровых товаров и услуг.

"Цифровой Диктант — это важный инструмент, позволяющий оценить и уровень владения современными технологиями, и готовность к цифровым вызовам. С учетом изменения конъюнктуры, развития сервисов и появления новых киберугроз, всероссийская акция адаптируется и наполняется новыми темами и вопросами. В этом году мы ожидаем, что Цифровой Диктант привлечет еще больше пользователей разных возрастов и расширит свою географию, а в конечном итоге позволит повысить уровень цифровой грамотности, которая является необходимым навыком в наше время", — заметил Антон Куканов, заместитель руководителя Роскачества.

В рамках ток-шоу обсудили вопросы, связанные с созданием безопасной интернет-среды для детей.

"Цифровой диктант" — не просто срез знаний. Это практическое напоминание о том, как важно быть осведомленным и осторожным в цифровом мире. Кроме того, мероприятие является отличным примером эффективного и адекватного партнерства между государством, бизнесом, в лице крупнейших российских ИТ-компаниями, а также общественными организациями. Вся экосистема объединяет усилия для того, чтобы защитить самых уязвимых — наших детей — и помочь им стать уверенными и осознанными пользователями цифрового пространства", — подчеркнула Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде.