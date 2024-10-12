Жительница Самарской области по совету соседки перевела деньги мошенникам

В Самарской области 65-летняя санитарка стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Жительнице Чапаевска позвонил неизвестный и предложил заработать на "валюте и нефти". Он сказал, что зарегистрировал женщину на брокерском сайте для ведения торгов и открыл на ее имя счет. Жертва согласилась на предложенные условия и по инструкции незнакомца за месяц оформила кредиты в разных банках и перевела более миллиона рублей. Кроме того, она уговорила "выгодно заработать" свою 50-летнюю соседку-пенсионерку. Та вложила более 1,1 млн рублей.
Проблемы начались, когда женщины попытались вывести деньги. Код, который прислал "помощник брокера", оказался неверным. После этого женщины пошли в полицию.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек