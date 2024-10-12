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Преступления Происшествия

Жительница Самарской области по совету соседки перевела деньги мошенникам

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 65-летняя санитарка стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Жительнице Чапаевска позвонил неизвестный и предложил заработать на "валюте и нефти". Он сказал, что зарегистрировал женщину на брокерском сайте для ведения торгов и открыл на ее имя счет. Жертва согласилась на предложенные условия и по инструкции незнакомца за месяц оформила кредиты в разных банках и перевела более миллиона рублей. Кроме того, она уговорила "выгодно заработать" свою 50-летнюю соседку-пенсионерку. Та вложила более 1,1 млн рублей.

Проблемы начались, когда женщины попытались вывести деньги. Код, который прислал "помощник брокера", оказался неверным. После этого женщины пошли в полицию.

Гид потребителя

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