Фальшивые брокеры выманили у самарца 1,7 млн руб., пообещав золотые горы

В Самаре 40-летний машинист автокрана стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Мужчине в мессенджере написали якобы сотрудники биржи и предложили постоянный высокий доход в результате инвестиций в выгодные проекты, а также помощь в ведении финансовых операций. Самарцу понравилась идея получать большие дивиденды. Он взял кредит и перевел мошенникам 1,7 млн рублей. После этого "сотрудники биржи" пропали.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек