Фальшивые брокеры выманили у самарца 1,7 млн руб., пообещав золотые горы

В Самаре 40-летний машинист автокрана стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчине в мессенджере написали якобы сотрудники биржи и предложили постоянный высокий доход в результате инвестиций в выгодные проекты, а также помощь в ведении финансовых операций. Самарцу понравилась идея получать большие дивиденды. Он взял кредит и перевел мошенникам 1,7 млн рублей. После этого "сотрудники биржи" пропали.