Житель Самарской области решил помочь земляку и фиктивно зарегистрировал у себя его жену и детей

В Сызранском районе отправилось в суд уголовное дело 53-летнего уроженца соседней республики, которого обвиняют в фиктивной регистрации мигрантов.

По версии следствия, житель с. Усинское, имеющий вид на жительство в РФ решил помочь земляку. В своем доме в пос. Пионерский он зарегистрировал жену приятеля четверых его несовершеннолетних детей. При этом он не собирался предоставлять им жилье. Более того, помещение по месту регистрации не было предназначено для проживания малолетних детей, особенно зимой.