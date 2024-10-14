"Догнать искусственный интеллект": самарские педагоги предлагают пересмотреть форматы преподавания информатики в школах

В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики прошел круглый стол "Актуальные вопросы развития образования и влияние цифровизации на современный учебный процесс". Встреча состоялась по инициативе регионального координатора партийного проекта "Цифровая Россия" в Самарской области.
Новые форматы обучения в вузах и роль цифровизации в высшем образовании - вот главные вопросы, которые обсудили участники круглого стола. Учителя школ и преподаватели ведущих вузов Самары уверены: необходимо пересмотреть форматы преподавания информатики в школах. Встреча состоялась по инициативе регионального координатора "цифрового" проекта партии "Единая Россия" в Самарской области Олега Сурнина. Разговор шел в том числе и о внедрении новых образовательных программ, нацеленных в первую очередь на прокачку практических навыков. Такие программы в учебном плане уже есть, в частности, "Инженерия искусственного интеллекта" в ПГУТИ.
Одной из главных проблем преподаватели называют узкую специализацию уроков информатики и недостаточное количество часов на изучение этого предмета. Между тем количество детей, сдающих ЕГЭ по информатике, растет. В то время как математику изучают с первого класса, информатика начинается только с 7 класса, по часу в неделю. При таком подходе невозможно вовлечь детей в предмет. Участники встречи предложили ввести курс компьютерной грамотности и увеличить учебные часы информатики с одного до двух в неделю.
"Мы предлагаем начать преподавание базовых понятий уже с 5 класса, чтобы к 7 классу переходить к более углубленным темам. Например, у нас в школе ОГЭ по информатике сдают 52 ученика, но на подготовку выделяется всего полчаса в неделю, что явно недостаточно", - отметила Наталья Быстрова, учитель математики и информатики, руководитель мини-технопарка школы №4.
Перестраивать обучение нужно не только для учеников, но и для самих педагогов. Преподаватели информатики сталкиваются с нехваткой знаний из-за дистанционных форматов обучения и подчеркивают потребность в курсах, где они могли бы пройти практику очно, с отрывом от основной учебной программы.
Существует разрыв между школьным и высшим образованием для части учащихся, особенно тех, кто поступает в средние специальные учебные заведения по направлениям информационных технологий. И этот вопрос требует скорейшего решения. Олег Головнин, заведующий кафедрой медицинской физики, математики и информатики СамГМУ, доктор технических наук: "В колледже у студентов есть отсрочка от армии, но после его окончания многие не могут сразу поступить в вуз и вынуждены идти на срочную службу. Более того, на таких студентов не распространяются государственные программы поддержки в IT-сфере, например, IT-ипотека или отсрочка от армии для IT-специалистов".
Участники круглого стола предложили ввести господдержку для студентов колледжей, переходящих в университеты. В настоящее время студенты теряют возможность отсрочки от армии и государственную поддержку, направленную на IT-специалистов, что снижает их мотивацию к продолжению обучения в вузах.
Напомним, в Народной программе Партии "Единая Россия" отражена роль цифровизации в промышленности, экономике и социальной сфере. Партийный проект "Цифровая Россия" направлен на поддержку отечественных цифровых сервисов, развития российских IT-компаний, а также на обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.