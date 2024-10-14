"Догнать искусственный интеллект": самарские педагоги предлагают пересмотреть форматы преподавания информатики в школах

В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики прошел круглый стол "Актуальные вопросы развития образования и влияние цифровизации на современный учебный процесс". Встреча состоялась по инициативе регионального координатора партийного проекта "Цифровая Россия" в Самарской области.

Новые форматы обучения в вузах и роль цифровизации в высшем образовании - вот главные вопросы, которые обсудили участники круглого стола. Учителя школ и преподаватели ведущих вузов Самары уверены: необходимо пересмотреть форматы преподавания информатики в школах. Встреча состоялась по инициативе регионального координатора "цифрового" проекта партии "Единая Россия" в Самарской области Олега Сурнина. Разговор шел в том числе и о внедрении новых образовательных программ, нацеленных в первую очередь на прокачку практических навыков. Такие программы в учебном плане уже есть, в частности, "Инженерия искусственного интеллекта" в ПГУТИ.

Одной из главных проблем преподаватели называют узкую специализацию уроков информатики и недостаточное количество часов на изучение этого предмета. Между тем количество детей, сдающих ЕГЭ по информатике, растет. В то время как математику изучают с первого класса, информатика начинается только с 7 класса, по часу в неделю. При таком подходе невозможно вовлечь детей в предмет. Участники встречи предложили ввести курс компьютерной грамотности и увеличить учебные часы информатики с одного до двух в неделю.

"Мы предлагаем начать преподавание базовых понятий уже с 5 класса, чтобы к 7 классу переходить к более углубленным темам. Например, у нас в школе ОГЭ по информатике сдают 52 ученика, но на подготовку выделяется всего полчаса в неделю, что явно недостаточно", - отметила Наталья Быстрова, учитель математики и информатики, руководитель мини-технопарка школы №4.

Перестраивать обучение нужно не только для учеников, но и для самих педагогов. Преподаватели информатики сталкиваются с нехваткой знаний из-за дистанционных форматов обучения и подчеркивают потребность в курсах, где они могли бы пройти практику очно, с отрывом от основной учебной программы.

Существует разрыв между школьным и высшим образованием для части учащихся, особенно тех, кто поступает в средние специальные учебные заведения по направлениям информационных технологий. И этот вопрос требует скорейшего решения. Олег Головнин, заведующий кафедрой медицинской физики, математики и информатики СамГМУ, доктор технических наук: "В колледже у студентов есть отсрочка от армии, но после его окончания многие не могут сразу поступить в вуз и вынуждены идти на срочную службу. Более того, на таких студентов не распространяются государственные программы поддержки в IT-сфере, например, IT-ипотека или отсрочка от армии для IT-специалистов".

Участники круглого стола предложили ввести господдержку для студентов колледжей, переходящих в университеты. В настоящее время студенты теряют возможность отсрочки от армии и государственную поддержку, направленную на IT-специалистов, что снижает их мотивацию к продолжению обучения в вузах.

Напомним, в Народной программе Партии "Единая Россия" отражена роль цифровизации в промышленности, экономике и социальной сфере. Партийный проект "Цифровая Россия" направлен на поддержку отечественных цифровых сервисов, развития российских IT-компаний, а также на обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей.