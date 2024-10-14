ВСК: делать прививки любят в Краснодаре, Ростове и Твери

Осенью традиционно растет заболеваемость гриппом и другими ОРВИ. По мнению врачей Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК, людям с хроническими заболеваниями, слабым иммунитетом важно задуматься о вакцинации, ведь при неблагоприятном течении болезни возможно возникновение множества различных осложнений. По оценкам компании, самый высокий уровень вакцинации от гриппа зафиксирован в южных регионах страны и в Тверской области.
По данным специалистов Страхового Дома ВСК, к осложнениям после гриппа и ОРВИ относятся:
- развитие пневмонии;
- воспалительные изменения со стороны околоносовых пазух, уха;
- перикардиты (воспалительное поражение серозной оболочки сердца);
- миокардиты (воспаление сердечной мышцы, сопровождающееся нарушением функции сердца);
- энцефалиты (группа заболеваний, связанная с воспалением тканей головного мозга).
Последствия ОРВИ могут быть отсроченными, т. е. проявиться спустя время, поэтому многие пациенты даже не подозревают о возможной связи возникшего недуга, в частности, с проблемами с сердцем.
Самым действенным методом профилактики гриппа и его последствий является вакцинация. Иммунизацию необходимо проводить до начала роста заболеваемости, т. е. в начале осени. Как правило, иммунитет на вирус вырабатывается около двух недель.
В число регионов-лидеров по уровню вакцинации в 2024 году входят Краснодарский край, Ростовская и Тверская области. По итогам иммунизации также возможны осложнения — в основном это аллергические реакции, включая отек Квинке, и другие состояния, с которыми чаще всего и обращаются в ВСК застрахованные по программе страхования "Прививка без риска" (программа по защите от возможных осложнений после вакцинации). Средний возраст клиентов, оформивших защиту от возможных рисков после вакцинации — 35-45 лет, 18% застрахованных по программе — дети в возрасте до 18 лет.
По данным ВСК, средняя продолжительность лечения осложнений составляет 5-7 дней. Для сравнения, средний период лечения пневмонии начинается от 2 недель.
"В период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ не стоит также забывать и о простых мерах профилактики. Среди них: правильное питание, здоровый сон, физические нагрузки, соблюдение водно-питьевого режима, тщательное мытье рук и промывание полости носа, частое проветривание помещения, использование медицинских масок в людных местах. Необходимо также стараться избегать контактов с людьми с гриппоподобными симптомами или не приближаться к ним на расстояние менее 1 метра", — отметила Елена Кочетова, ведущий врач-терапевт цифровой клиники Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас