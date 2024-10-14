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Здравоохранение Общество

ВСК: делать прививки любят в Краснодаре, Ростове и Твери

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Осенью традиционно растет заболеваемость гриппом и другими ОРВИ. По мнению врачей Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК, людям с хроническими заболеваниями, слабым иммунитетом важно задуматься о вакцинации, ведь при неблагоприятном течении болезни возможно возникновение множества различных осложнений. По оценкам компании, самый высокий уровень вакцинации от гриппа зафиксирован в южных регионах страны и в Тверской области.

По данным специалистов Страхового Дома ВСК, к осложнениям после гриппа и ОРВИ относятся:

  • развитие пневмонии;
  • воспалительные изменения со стороны околоносовых пазух, уха;
  • перикардиты (воспалительное поражение серозной оболочки сердца);
  • миокардиты (воспаление сердечной мышцы, сопровождающееся нарушением функции сердца);
  • энцефалиты (группа заболеваний, связанная с воспалением тканей головного мозга).

Последствия ОРВИ могут быть отсроченными, т. е. проявиться спустя время, поэтому многие пациенты даже не подозревают о возможной связи возникшего недуга, в частности, с проблемами с сердцем.

Самым действенным методом профилактики гриппа и его последствий является вакцинация. Иммунизацию необходимо проводить до начала роста заболеваемости, т. е. в начале осени. Как правило, иммунитет на вирус вырабатывается около двух недель.

В число регионов-лидеров по уровню вакцинации в 2024 году входят Краснодарский край, Ростовская и Тверская области. По итогам иммунизации также возможны осложнения — в основном это аллергические реакции, включая отек Квинке, и другие состояния, с которыми чаще всего и обращаются в ВСК застрахованные по программе страхования "Прививка без риска" (программа по защите от возможных осложнений после вакцинации). Средний возраст клиентов, оформивших защиту от возможных рисков после вакцинации — 35-45 лет, 18% застрахованных по программе — дети в возрасте до 18 лет.

По данным ВСК, средняя продолжительность лечения осложнений составляет 5-7 дней. Для сравнения, средний период лечения пневмонии начинается от 2 недель.

"В период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ не стоит также забывать и о простых мерах профилактики. Среди них: правильное питание, здоровый сон, физические нагрузки, соблюдение водно-питьевого режима, тщательное мытье рук и промывание полости носа, частое проветривание помещения, использование медицинских масок в людных местах. Необходимо также стараться избегать контактов с людьми с гриппоподобными симптомами или не приближаться к ним на расстояние менее 1 метра", — отметила Елена Кочетова, ведущий врач-терапевт цифровой клиники Страхового Дома ВСК.

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