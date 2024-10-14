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На оперативном совещании в областном правительстве обсудили меры поддержки сельхозтоваропроизводителей Наталья Катина покидает правительство Самарской области "Силовым" вице-губернатором назначен Максим Ковалев Тульский экс-министр спорта перешел на работу в Самарскую область Михаил Смирнов: "Строительство станции "Театральная" надеемся завершить в 2026 году"

Облправительство Власть и политика

На оперативном совещании в областном правительстве обсудили меры поддержки сельхозтоваропроизводителей

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 14 октября, в правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева. Прошло оно в открытом формате и началось с кадровых назначений.

Фото: Светлана Осьмачкина, Информационное агентство СОВА

Глава региона представил присутствующим врио вице-губернатора - руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Максима Ковалева.

Максим Владимирович участвовал в специальной военной операции. Также у него большой опыт работы в органах правопорядка и в органах исполнительной власти.

Отметим, о необходимости привлекать на службу героев специальной военной операции неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин.

Руководитель области выразил уверенность, что Максим Ковалев, обладающий богатым опытом, будет активно применять его в работе на благо Самарской области.

Еще одним кадровым решением стало назначение на должность помощника губернатора по вопросам развития профессионального спорта, созданию объектов спортивной инфраструктуры Дмитрия Яковлева.
Вячеслав Федорищев подчеркнул: опыт работы министром спорта и профессионализм Дмитрия Николаевича помогут решать стоящие перед нами задачи.

В ходе обсуждения ключевых вопросов повестки участники совещания подвели промежуточные итоги сельскохозяйственной уборочной кампании. О результатах доложил врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин.

По состоянию на 14 октября в Самарской области убрано 1188 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 96% уборочной площади. При средней урожайности 20,8 центнера с гектара намолочено 2475 тыс. тонн зерна. Лидерами по урожайности зерновых и зернобобовых культур стали Ставропольский, Кошкинский, Приволжский и Челно-Вершинский муниципальные районы. Также в регионе завершается уборка сои, полностью собран урожай масличного льна.

Среди основных причин недополучения урожая зерна руководитель профильного министерства назвал комплекс неблагоприятных погодных условий, техническую оснащенность сельскохозяйственных организаций, а также нехватку кадров.

"Из-за недостаточной насыщенности основными средствами аграрии вынуждены работать в режиме растянутых агротехнических сроков. Для достижения технологической независимости аграрного производства региона ежегодно необходимо приобретать не менее 700 единиц тракторов и 180 единиц комбайнов", - доложил Николай Абашин.

Вячеслав Федорищев поручил областному министерству управления финансами совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия рассмотреть возможность дополнительного выделения средств областного бюджета на модернизацию и техническое оснащение агропромышленного комплекса, отметив, что уже в этом году есть обоснованная потребность более чем в 100 млн рублей на обновление техники.

Заслушав доклад врио министра сельского хозяйства и продовольствия, глава региона поставил ряд задач. Одна из них - организовать работу по оперативному завершению уборочной кампании.

"С третьей декады августа по сегодняшний день фактически не было осадков: либо они были минимальными, либо, как в отдельных районах, отсутствовали полностью. Под урожай будущего года хозяйства посеяли больше озимых, чем в прошлом году. Тем не менее есть риски гибели озимых осенью и весной, особенно по ослабленным посевам", - подчеркнул губернатор и поручил профильному министерству совместно со страховыми компаниями проработать вопрос по возмещению затрат сельхозпредприятиям в связи с отсутствием всходов озимых, посеянных под урожай 2025 года.

Отдельно руководитель области сделал акцент на важности увеличения объемов производства к 2030 году на 25% согласно указу президента РФ, поручив предусмотреть на 2025 год региональные меры поддержки на приобретение минеральных удобрений для хозяйств.

По словам Вячеслава Федорищева, особой поддержки в сложившихся условиях требуют предприятия, которые занимаются семеноводством.

"В рамках доктрины продовольственной безопасности в 2030 году доля семян отечественной селекции по основным культурам должна достичь 75%. В связи с этим министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области поручаю расширить категории получателей мер государственной поддержки, включив в перечень приобретаемой техники оборудование для семеноводческих хозяйств", - сказал глава региона.

По традиции, на совещании рассмотрели обращения граждан.

Как отметила руководитель Центра управления регионом Самарской области Дина Черемушкина, всего в социальных сетях и на платформе обратной связи зафиксировано порядка 10 тыс. обращений.
Разбирая конкретные вопросы, с которыми жители обращаются к руководителю области, губернатор отметил проблему Веры Кудряшовой - отсутствие автобусного сообщения из поселка Дудачный Волжского района.

Глава муниципального района Волжский Владимир Медведев пояснил: в настоящее время ведется работа по организации муниципального маршрута, следующего из поселка Дудачный, с конечным остановочным пунктом в микрорайоне Южный город. Планируется, что новый маршрут будет запущен в январе 2025 года и охватит остановочные пункты в поселках Дудачный, Тридцатый, селах Подъем-Михайловка, Яблоновый Овраг, Дубовый Умет.

Также жители данного поселка направили главе региона массовое обращение, в котором просят открыть в Дудачном фельдшерско-акушерский пункт.

"В августе текущего года заключен контракт на поставку и монтаж нового фельдшерско-акушерского пункта с использованием быстровозводимых модульных конструкций в поселке Дудачный. Завершить возведение нового ФАПа и получить лицензию на осуществление медицинской деятельности планируется не позднее декабря 2024 года", - прокомментировал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Руководитель области поручил главе профильного министерства проконтролировать выполнение намеченных мероприятий в запланированные сроки.

Гид потребителя

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