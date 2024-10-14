В Самаре прошел Всероссийский форум по двигателестроению и энергоустановкам

Двухдневный Всероссийский научно-технический форум по двигателям и энергетическим установкам имени Н.Д.Кузнецова стал центром дискуссий по актуальным вопросам развития отрасли. Он проводится раз в два года и уже стал традиционным. Мероприятия шли 10-11 октября на двух площадках: в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П.Королёва и в ПАО "ОДК-Кузнецов", которые совместно выступили организаторами форума.

По данным организаторов, в этом году на дискуссионных площадках с докладами выступили более 100 представителей двигателестроительных предприятий, научно-исследовательских и образовательных организаций, IT-компаний и смежных отраслей, съехавшихся в Самару со всей России. В дискуссиях участвовало более 600 специалистов, аспирантов и студентов.

Вектор дискуссии на пленарном заседании задал Дмитрий Карелин, заместитель генерального конструктора по НИР Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Госкорпорацию "Ростех").

Дмитрий Карелин представил комплексную программу развития двигателестроения до 2035 года и обозначил новые требования к авиационным газотурбинным двигателям, которые конструкторы учитывают при создании силовых установок.

Генеральный конструктор ПАО "ОДК-Кузнецов" Павел Чупин представил перспективные направления работы предприятия, среди которых разработка вертолетного двигателя ПД-8В, развитие линейки наземных газотурбинных установок в направлении увеличения мощности, создание жидкостных ракетных двигателей для ракет-носителей сверхлегкого класса и ряд других.

Павел Чупин рассказал о том, как идет переход на отечественное программное обеспечение, о кооперации с его разработчиками, которая позволяет оперативно совершенствовать программные комплексы. Он подробно остановился на подготовке инженерных кадров по программе "Крылья Ростеха", а также в Передовой инженерной аэрокосмической школе Самарского университета им. Королёва с привлечением студентов к научно-исследовательским работам, выполняемым в университете в интересах "ОДК-Кузнецов".

Заместитель генерального директора - директор исследовательского центра "Динамика, прочность, надежность" Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) Юрий Ножницкий проанализировал мировой опыт в организации НИР и НИОКР при разработке газотурбинных двигателей (ГТД) 4-го и 5-го поколений, а затем сосредоточился на наиболее актуальных вопросах обеспечения прочности и надежности авиационных двигателей.

Доклад заместителя председателя Сибирского отделения РАН Дмитрия Марковича был посвящен фундаментальным и прикладным исследованиям по двигателестроению, которые ведут академические институты Сибири.

После пленарного заседания работа форума продолжилась в рамках 11 экспертно-проектных сессий, посвященных наиболее актуальным направлениям двигателестроения.

А еще два насыщенных дня вобрали в себя семинар "Крылья Ростеха", ТРИЗ-сессия, конгресс молодых ученых "Даешь, молодежь!", студенческий хакатон "Цифровое производство" и студенческий конструкторский марафон, "Ночь в музее двигателей: когда двигатели оживают" в университетском Центре истории авиационных двигателей, а также экскурсию на предприятие "ОДК-Кузнецов".