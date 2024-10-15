Сбер подтвердил высший рейтинг отчетности по устойчивому развитию

Сбер второй год подряд становится лидером рейтинга раскрытия информации в области устойчивого развития. Рейтинговое агентство AK&M присвоило банку высшую оценку RESG 1 за отчет 2023 года.

По методике агентства отчетность Сбера получила 85,4 балла и отнесена к высшему уровню. Такой рейтинг присваивается банкам и финансовым компаниям, получившим рейтинговый балл в интервале от 75 до 90,6. Рейтинг оценивает полноту представляемых в отчетности данных. Для оценки применяется система маркеров наличия или отсутствия данных.

В Агентстве отметили, что отчет банка подробно раскрывает роль Сбера в обществе и государстве. Придерживаясь принципов устойчивого развития, банк не только добивается своих бизнес-целей, но и реализует масштабные социальные проекты.

В AK&M подчеркнули, что особенного внимания в отчете заслуживает информация об обучении и продвижении идей устойчивого развития среди широкого круга заинтересованных лиц. Кроме того, банк хорошо структурировал отчет: все рассматриваемые блоки информации выстроены в единой логике, представлены статистические данные за четыре года, указаны цели, задачи, структура управления.

Рейтинговое агентство AK&M рассчитывает рейтинг отчетности в области устойчивого развития с 2020 года. В фокусе исследования - полнота представления информации об устойчивом развитии в отчетах, а также ее доступность. В исследовании финансовых организаций рассматриваются 83 маркера. Главная цель рейтинга - показать профессиональному сообществу лучшие практики раскрытия информации о социальной и экологической деятельности организаций.