В Самарской области определят победителей конкурса бизнес-проектов в сфере креативных индустрий

В регионе впервые проходит конкурс грантов для предпринимателей в сфере креативных индустрий. Организатором выступаем областное минэкономразвития. В отборе участвуют 100 предпринимателей, каждый из которых имеет шанс получить грант до 500 тыс. руб. на развитие своего проекта.

Бизнесу в сфере креативных индустрий как перспективному сектору экономики сегодня уделяется особое внимание. Как отмечал губернатор Вячеслав Федорищев, креативная экономика - это основа успешного развития и за последние годы ее вклад в развитие области становится все больше и больше.

В течение нескольких дней на площадке регионального центра "Мой бизнес" участники представили свои проекты экспертной комиссии. В конкурсном отборе участвуют субъекты малого и среднего предпринимательства, которые ведут деятельность в самых разных творческих областях.

Победители смогут направить безвозмездную субсидию на аренду, ремонт помещения, приобретение сырья, оргтехники и мебели, оформление результатов интеллектуальной деятельности.

"Защита проектов показала, что в Самарской области много талантливых людей, которые готовы упаковывать свой творческий проект в полноценный бизнес. А это возможность для самореализации, объединение инициативных людей, вклад в культурное развитие региона. Креативные индустрии - это рынок, который динамично развивается и имеет огромный потенциал. Уверен, что благодаря нашему новому инструменту поддержки количество творческих проектов в Самарской области будет только расти", - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Предпринимательница из Тольятти Светлана Мягкова с командой мастеров разработали и создали уникальный арт-объект "Стадион13" - это интерактивная настольная игра, посвященная чемпионату мира по футболу-2018. Ювелирная композиция создана из серебра, золота, мрамора, ценной древесины и кожи. Работа создавалась по заказу частного коллекционера и заняла порядка пяти месяцев. По предварительным оценкам, стоимость арт-объекта составляет почти 22 млн рублей. Композиция делится на две составляющие: внешняя сторона покрыта изображениями сюжетов о шести городах - хозяевах чемпионата, в число которых вошла и столица 63-го региона. Внутреннее поле выполнено в виде игровой доски, на которой располагаются фигурки футболистов - участников чемпионата.

"Мы уже четыре года развиваем ювелирное искусство не только в нашем регионе, но и в России. Наши изделия эксклюзивны, выполнены под заказ, - сообщила Светлана Мягкова. - Дизайн разрабатываем сами, но производство приходится отдавать на аутсорсинг. Надеемся с помощью гранта исправить ситуацию: закупим новое оборудование и привлечем в команду ювелиров, 3D-модельеров".

Еще одна участница, Александра Оксюта из Самары, - кондитер с 10-летним стажем. В ее копилке рекорд России: самый большой торт в виде российского флага размером 6×4 м и весом более 1,5 тонны. На защиту Александра привезла торт, вдохновленный Самарой, с изображением Волги и скульптурной композиции "Ладья".

Одним из условий конкурса является софинансирование проектов: 25% - средства предпринимателя, 75% - средства гранта. Мера поддержки реализуется по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

Наталия Медведева, директор бизнес-сообщества "Топ-менеджер", основатель "Центра красоты и стройности", член конкурсной комиссии, рассказывает: "Меня очень радует, что в нашем регионе есть действительно талантливые, уникальные люди, которые делают абсолютно неповторимые проекты. И отрадно было за такие проекты голосовать. Одновременно с этим было обидно за интересные проекты, авторы которых не уделили должного внимания подготовке заявки. Очень надеюсь, что в следующем году креативный бизнес будет развиваться еще активнее и на конкурсе грантов мы увидим еще больше классных проектов".

Ольга Кондрашова, член конкурсной комиссии, основатель сети пансионатов "Гармония", рассказывает: "Мне как предпринимателю приятно видеть, что участники горят своими идеями, верят в свои проекты. И, конечно, мы пытались оценить их креативность в рамках действующих нормативно-правовых актов. Мы дискутировали с членами жюри, высказывали свою точку зрения по каждому проекту и отразили это мнение в своих оценках. Я уверена, что самые сильные и перспективные проекты получат поддержку. Остальным участникам я желаю удачи. Безусловно, предприниматель - это человек, который умеет зарабатывать, принимать решения, а грант - это дополнительный бонус".