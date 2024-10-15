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Малый бизнес Экономическая политика

В Самарской области определят победителей конкурса бизнес-проектов в сфере креативных индустрий

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионе впервые проходит конкурс грантов для предпринимателей в сфере креативных индустрий. Организатором выступаем областное минэкономразвития. В отборе участвуют 100 предпринимателей, каждый из которых имеет шанс получить грант до 500 тыс. руб. на развитие своего проекта.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Бизнесу в сфере креативных индустрий как перспективному сектору экономики сегодня уделяется особое внимание. Как отмечал губернатор Вячеслав Федорищев, креативная экономика - это основа успешного развития и за последние годы ее вклад в развитие области становится все больше и больше.

В течение нескольких дней на площадке регионального центра "Мой бизнес" участники представили свои проекты экспертной комиссии. В конкурсном отборе участвуют субъекты малого и среднего предпринимательства, которые ведут деятельность в самых разных творческих областях.
Победители смогут направить безвозмездную субсидию на аренду, ремонт помещения, приобретение сырья, оргтехники и мебели, оформление результатов интеллектуальной деятельности.

"Защита проектов показала, что в Самарской области много талантливых людей, которые готовы упаковывать свой творческий проект в полноценный бизнес. А это возможность для самореализации, объединение инициативных людей, вклад в культурное развитие региона. Креативные индустрии - это рынок, который динамично развивается и имеет огромный потенциал. Уверен, что благодаря нашему новому инструменту поддержки количество творческих проектов в Самарской области будет только расти", - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Предпринимательница из Тольятти Светлана Мягкова с командой мастеров разработали и создали уникальный арт-объект "Стадион13" - это интерактивная настольная игра, посвященная чемпионату мира по футболу-2018. Ювелирная композиция создана из серебра, золота, мрамора, ценной древесины и кожи. Работа создавалась по заказу частного коллекционера и заняла порядка пяти месяцев. По предварительным оценкам, стоимость арт-объекта составляет почти 22 млн рублей. Композиция делится на две составляющие: внешняя сторона покрыта изображениями сюжетов о шести городах - хозяевах чемпионата, в число которых вошла и столица 63-го региона. Внутреннее поле выполнено в виде игровой доски, на которой располагаются фигурки футболистов - участников чемпионата.

"Мы уже четыре года развиваем ювелирное искусство не только в нашем регионе, но и в России. Наши изделия эксклюзивны, выполнены под заказ, - сообщила Светлана Мягкова. - Дизайн разрабатываем сами, но производство приходится отдавать на аутсорсинг. Надеемся с помощью гранта исправить ситуацию: закупим новое оборудование и привлечем в команду ювелиров, 3D-модельеров".

Еще одна участница, Александра Оксюта из Самары, - кондитер с 10-летним стажем. В ее копилке рекорд России: самый большой торт в виде российского флага размером 6×4 м и весом более 1,5 тонны. На защиту Александра привезла торт, вдохновленный Самарой, с изображением Волги и скульптурной композиции "Ладья".

Одним из условий конкурса является софинансирование проектов: 25% - средства предпринимателя, 75% - средства гранта. Мера поддержки реализуется по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

Наталия Медведева, директор бизнес-сообщества "Топ-менеджер", основатель "Центра красоты и стройности", член конкурсной комиссии, рассказывает: "Меня очень радует, что в нашем регионе есть действительно талантливые, уникальные люди, которые делают абсолютно неповторимые проекты. И отрадно было за такие проекты голосовать. Одновременно с этим было обидно за интересные проекты, авторы которых не уделили должного внимания подготовке заявки. Очень надеюсь, что в следующем году креативный бизнес будет развиваться еще активнее и на конкурсе грантов мы увидим еще больше классных проектов".

Ольга Кондрашова, член конкурсной комиссии, основатель сети пансионатов "Гармония", рассказывает: "Мне как предпринимателю приятно видеть, что участники горят своими идеями, верят в свои проекты. И, конечно, мы пытались оценить их креативность в рамках действующих нормативно-правовых актов. Мы дискутировали с членами жюри, высказывали свою точку зрения по каждому проекту и отразили это мнение в своих оценках. Я уверена, что самые сильные и перспективные проекты получат поддержку. Остальным участникам я желаю удачи. Безусловно, предприниматель - это человек, который умеет зарабатывать, принимать решения, а грант - это дополнительный бонус".

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 14:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 14:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 04:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее

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