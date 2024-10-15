Сергей Чемезов: "Драйверами развития страны сегодня выступают высокотехнологичные сектора"

На заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям обсудили современные вызовы и новые механизмы в интересах промышленно-технологического развития страны.

В мероприятии приняли участие председатель Союза машиностроителей России, глава Госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, первый вице-президент Cоюза, глава Лиги Владимир Гутенев, вице-президент Союза, помощник президента РФ Алексей Дюмин, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Самарской области, член Бюро СоюзМаш Вячеслав Федорищев, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, куратор Воронежского регионального отделения Союза, председатель правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева, депутаты Госдумы и сенаторы, представители министерств, ведомств и организаций, члены Бюро - руководители корпораций и крупных промышленных предприятий.

Во вступительном слове Сергей Чемезов отметил уверенный рост и развитие российской промышленности на фоне санкционного давления недружественных стран.

"Промышленность за январь-август выросла на 4,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Обрабатывающие отрасли показали увеличение на 8,1%, а капитальных вложений за первое полугодие стало больше на 24,7%. Этот успех в немалой степени обеспечивается широким спектром мер поддержки со стороны государства и значительно выросшим гособоронзаказом. При этом важно, что драйверами развития служат именно высокотехнологичные сектора промышленности. Вместе с тем есть и ряд существенных негативных факторов. Значительным тормозом дальнейшего роста промышленности является рекордный уровень ключевой ставки - она практически лишает предприятия смысла займов для своего развития", - сказал Сергей Чемезов.

Владимир Гутенев проинформировал о продвижении законодательных инициатив по совершенствованию нормативно-правового поля в промышленной сфере, подготовленных в том числе при поддержке экспертных советов и комитетов СоюзМаш.

"Мы продолжаем активно заниматься решением вопросов в сфере гособоронзаказа. Наша цель - устранить дисбаланс системы "заказчик-исполнитель", оптимизировать ценообразование и, как следствие, повысить рентабельность. В результате поэтапной совместной работы при непосредственной поддержке Экспертного совета разработаны предложения в этой области. Подготовлено 12 проектов нормативных актов, ряд положений которых уже реализован", - рассказал первый вице-президент Союза.

Он также добавил, что по итогам мероприятий форума "Армия-2024" Союзом и Лигой сформированы 16 предложений. Они включают развитие НИОКР в организациях ОПК; обеспечение мерами господдержки предприятий - участников промышленных кластеров; повышение эффективности эксплуатации новых российских самолетов, решение иных вопросов. Инициативы направлены в адрес Минпромторга и других профильных министерств.

Валерий Фальков доложил о разработке нового формата взаимодействия науки и промышленности - производственная аспирантура.

"По своему предназначению производственная аспирантура - это форма партнерства и кооперации университета с конкретной компанией, направленная на повышение эффективности исследовательской деятельности, с одной стороны, и на решение конкретных задач предприятия, с другой", - объяснил Валерий Фальков.

Сергей Чемезов поддержал инициативу по запуску производственной аспирантуры. "Мы готовы участвовать в этом проекте. У реального сектора экономики очень велика потребность в специалистах высшей категории. Конечно, создание такой производственной аспирантуры будет способствовать и закреплению молодых специалистов на предприятиях", - сказал он.