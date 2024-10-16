"Авито Недвижимость": спрос на долгосрочную аренду квартир в Самаре в III квартале вырос на 28%

По сравнению со II кварталом 2024 года количество доступных для аренды квартир на платформе увеличилось на 8%. Средняя ставка аренды квартиры в городе составила 30 тысяч рублей.

Аналитики "Авито Недвижимости" подвели итоги III квартала 2024 года на рынке долгосрочной аренды жилья в России. По сравнению с предыдущими тремя месяцами года предложение на рынке долгосрочной аренды на платформе в среднем по стране увеличилось на 7%, а за год — на 9%. Информация по разным форматам жилья представлена в таблице 1.

Выбор объектов по сравнению со II кварталом 2024 года увеличился в 32 из 40 городов исследования. Самая заметная динамика — в Казани, Санкт-Петербурге и Сочи (+29% в каждом), Калининграде, Севастополе, Томске и Улан-Удэ (+27% в каждом). Подробнее — в таблице 2. Отдельно в Самаре предложение увеличилось на 8% за квартал.

Спрос на долгосрочную аренду жилья на "Авито Недвижимости" по сравнению со II кварталом 2024 года вырос на 30% по стране в целом. Интерес к студиям увеличился на 37%, к объектам с тремя комнатами и более — на 32%, к "однушкам" — на 29%, к "двушкам" — на 27%. За год спрос вырос на студии (+3%) и объекты с четырьмя комнатами и более (+6%).

По итогам III квартала интерес к долгосрочной аренде квартир увеличился в 39 из 40 городов исследования. Самая заметная динамика по сравнению со II кварталом: в Ставрополе (+91%), Калуге (+71%), Томске и Кирове (+68%), а также Ярославле (+62%). Информация по другим локациям представлена в таблице 2.

В то же время в Самаре спрос на долгосрочную аренду квартир вырос на 28% за квартал. Интерес к студиям в городе увеличился на 67%, к "однушкам" и "двушкам" — на 26% и 20% соответственно. Спрос на трехкомнатные квартиры вырос на 38%, на объекты с четырьмя комнатами и более — на 79%. За год самарцы стали чаще интересоваться студиями (+21%) и квартирами с четырьмя комнатами и более (+5%).

Средняя стоимость аренды квартиры за квартал по России в целом увеличилась на 2 тысячи рублей — с 28 до 30 тысяч рублей в месяц. Информация по стоимости жилья разной комнатности представлена в таблице 1.

В III квартале 2024 года среди крупных городов России дешевле всего можно было снять квартиру в Брянске, Ярославле, Кирове и Калуге. В каждом из этих городов за съемное жилье нужно было платить по 20 тысяч рублей в месяц. Самые высокие средние цены по итогам квартала зафиксированы в Москве (90 тысяч рублей в месяц), Сочи (55 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (45 тысяч рублей) и Казани (40 тысяч рублей). Информация по другим городам — в таблице 2. Средняя арендная ставка в Самаре составила 30 тыс. рублей в месяц.

"На третий квартал приходится сезонный рост спроса на рынке долгосрочной аренды, который связан с началом учебного года и делового сезона. В этом году активность арендаторов также была усилена последствиями отмены массовой льготной ипотеки с 1 июля 2024 года — в условиях высоких ставок по кредиту некоторые из потенциальных покупателей жилья делают выбор в пользу аренды квартиры. Спрос во многом уравновешивает растущее предложение: часть собственников временно переходит с рынка продажи вторичной недвижимости на рынок долгосрочной аренды. Основной причиной здесь также выступают высокие рыночные ставки, на фоне которых процесс продажи жилья становится более долгим и сложным", — прокомментировал Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости".

Таблица 1. Динамика показателей рынка долгосрочной аренды квартир по разным форматам жилья, данные "Авито Недвижимости" за III квартал 2024 года

Таблица 2. Динамика показателей рынка долгосрочной аренды квартир по городам России, данные "Авито Недвижимости" за III квартал 2024 года